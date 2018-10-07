İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada iş yerleri didik didik aranırken şüpheli görülen kişiler de arandı.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen eğlence mekanları için düğmeye bastı. İlçe asayiş şube müdürlüğü ekipleri koordinesinde birçok ekip daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulama kapsamında fuhuş yaptığı iddia edilen kişiler incelenirken şüpheli görülenlerin GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Aksaray bölgesinde birçok eğlence mekanına giren ekipler içeride arama yaparken bazı ekipler dışarıda elleri tetikte bekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.