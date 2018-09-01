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01 Eylül 2018 11:36

Eğlenerek öğrenmenin guruları zirvede buluşuyor

2019’da 20’nci yılını kutlamaya hazırlanan dünyanın ilk çocuklar ülkesi olduğu kaydedilen KidZania, Edutainment Zirvesi düzenliyor.

Eğlenerek öğrenmenin guruları zirvede buluşuyor

01 Eylül 2018 11:36

11 Eylül Salı günü KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede KidZania Genel Direktörü Hernan Barbieri ve KidZania Eğitim Başkanı Dr. Ger Graus Obe yer alacak. Küresel iş ve kültür inovasyonu tasarımcısı Canan Atalay’ın misafir konuşmacı olarak katılacağı KidZania Edutainment Zirvesi’nde, uluslararası eğitim guruları ile çocukların öncü olduğu dünyanın yeni kodları ve markaların yeri konuşulacak.



KidZania Türkiye, dünyada ilk defa düzenleneceği belirtilen KidZania Edutainment Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. 11 Eylül Salı günü 15.00-17.30 saatleri arasında düzenlenecek zirvede KidZania Genel Direktörü Hernan Barbieri, KidZania Eğitim Başkanı Dr. Ger Graus Obe, KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur konuşma yapacak. Zirvenin misafir konuşmacısı ise küresel iş ve kültür inovasyonu tasarımcısı Canan Atalay olacak. Zirveye, uluslararası eğitim gurularının yanı sıra, KidZania’nın iş birliği ortakları ve iş dünyasından seçkin isimler katılacak.


KidZania’nın değer ve kalite standartlarının paylaşılacağı zirvede, eğlenerek öğrenmenin, rol yapmanın önemi, küresel eğitim stratejisi, çocukların öncü olduğu dünyanın yeni kodları ve markaların yeri konuşulacak.



Küresel eğitim stratejileri masaya yatırılacak


Zirvenin en dikkat çekici isimlerinden KidZania Genel Direktörü Hernan Barbieri, 19 ülkede, 24 şehirde bulunan KidZania’nın vizyonunu, kalite standartlarını, çocuklara kattığı değerlerin yanı sıra markalarla iş birliğinin önemini ve küresel başarı öykülerini anlatacak. Çocukların sadece var olduğuna emin oldukları bilgi ve nesnelerin peşine düştüklerini belirten KidZania Eğitim Başkanı Dr. Ger Graus Obe ise konuşmasında küresel eğitim stratejilerini, rol yaparak öğrenmenin önemini paylaşacak.



Küresel iş ve kültür inovasyonu tasarımcısı Canan Atalay, ‘çocukların öncü olduğu dünya’ başlıklı konuşmasında çocuklara yönelik yeni yaklaşımları ele alırken, zirveye ev sahipliği yapan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur Kidzania’nın küresel bilgi birikimi ve Türkiye’deki 4 yılık deneyimlerinin çocukların dünyasına ve beklentilerine ışık tuttuğundan bahsedecek.




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