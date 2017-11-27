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27 Kasım 2017 11:42

Ek meslek sahibi olmak isteyenlere GAÜ’den destek

Girne Amerikan Üniversitesi, ek meslek sahibi olmak isteyenlere “Modern Kütüphanecilik” Sertifika Programı ile destek oluyor.

Ek meslek sahibi olmak isteyenlere GAÜ’den destek

27 Kasım 2017 11:42


Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM), kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı programlarını sunmaya devam ediyor.


2017-18 Akademik yılı dâhilinde devam eden sertifika programlarından, “Modern Kütüphanecilik” Eğitim Programı’na başvuruların başladığını duyuran üniversite, toplamda 40 saat sürecek olan eğitimin, haftada 2 gün, günde 2 saat olarak verileceğini bildirdi.


“Modern Kütüphanecilik” Eğitim programı dâhilinde; veri, enformansyon ve bilgi kavramları, kâğıt, kitap ve kütüphane tarihi, kütüphane ve bilgi merkezi türleri, üniversite kütüphaneciliği, bilimsel araştırma ve yazım süreci, basılı kaynaklar ve kütüphane katalogları, sınıflama/sınıflandırma sistemleri, koleksiyon yönetimi ve geliştirme, kütüphanecilikte teknik hizmetler, kütüphanecilikte kullanıcı hizmetleri, e-kaynaklar ve bilimsel yayıncılar, açık erişim; felsefe ve kaynakları, otomasyon yazılımları, kütüphanecilikte teknoloji, kütüphanecilikte inovasyon, kütüphaneler arası yapılar ve çalışmalar ve inceleme gezileri konularının işleneceği ifade edildi.


Program hakkında bilgi veren GAÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Direktörü Serkan İpekçi, kütüphanelerin, bireylere tarihsel süreçte bilgi ve bilgi taşıyıcılarındaki değişimi aktarırken, diğer yandan günümüzdeki modern teknik ve bilgi hizmetlerinin oluşum ve sunumunu da aktardığını belirtti.


İpekçi, programın temel amacının, bireylere bilgi birimlerinin temel disiplinini işleyerek hem kendileri, hem de karşılarındaki hizmet grupları için her türlü bilgie kolayca erişebilmeyi ve bir üniversite kütüphanesinde çalışabilecek yetkinliği sağlayabilmek olduğunu söyledi.


GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr - www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e ulaşarak alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada, programlara katılmak isteyenlerin her türlü bilgi için gausem@gau.edu.tr elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.




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