Ekartörle ameliyat süreleri kısalacak

Dr. Serdar Baki Albayrak ve Doç. Dr. Ayhan Olcay tarafından geliştirilen beyin tümörleri ve serebrovasküler cerrahi alanlarında olmak üzere beyin cerrahisinin diğer uğraş alanlarında da kullanılabilen mikrodiseksiyonu kolaylaştıran ve ameliyat sürelerini kısaltan tek kullanımlık ve beyin dokusuna zarar vermeyen ekartörle beyin ameliyatları daha kısa sürede yapılabilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve girişimci akademisyenlerin kurduğu InnowayRG'nin geliştirdiği ameliyat sürelerini kısaltan tek kullanımlık ve beyin dokusuna zarar vermeyen ekartörün patenti 3.2 milyon TL değerlemeyle GRAVITY Health Technologies firmasına lisanslandı.

5 adet prototip üretildi

Dr. Serdar Baki Albayrak ve Doç. Dr. Ayhan Olcay tarafından geliştirilen beyin tümörleri ve serebrovasküler cerrahi alanlarında olmak üzere beyin cerrahisinin diğer uğraş alanlarında da kullanılabilen mikrodiseksiyonu kolaylaştıran ve ameliyat sürelerini kısaltan tek kullanımlık ve beyin dokusuna zarar vermeyen ekartör, İAÜ ve InnowayRG'nin verdiği lisans ile ürün sanayiye aktarılarak pazara ulaşacak.

InnowayRG Ar-Ge A.Ş. girişimci akademisyenler Dr. Albayrak, Doç. Dr. Olcay, Dr. Öğretim Üyesi Vedat Özyazgan ve Öğr. Gör. Onur Yolay tarafından sağlık teknolojileri ve biyomedikal alanda yenilikçi ürün geliştirmek amacıyla interdisipliner bir yapıda Incubation İstanbul - İAÜ Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde kuruldu ve 1 yıldır faaliyet göstererek, 17 adet patent başvurusu yapıp 5 adet prototip ürettiler.

TTPYO'dan öğrencilere ve akademisyenlere tam destek

İAÜ, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde kurmuş olduğu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Birimi ile akademisyen, öğrenci ve girişimcilere patent, faydalı model ve tasarım tescil konularında, stratejilerinde farkındalık çalışmaları yürütmelerine yardımcı olarak üniversite bünyesinde yapılan çalışmaların çıktılarının, ulusal ve uluslararası mülkiyet haklarının alınması konusunda destek oluyor. Ayrıca patent değerleme ve patentlerin sanayiye aktarımları için lisans ve devir süreçlerini de takip ediyor.