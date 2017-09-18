Ekber Yeşilyurt Atelyesi’nin Sonbahar Sergisi Büyükçekmece’de açıldı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Ekber Yeşilyurt Atelyesi’nin Sonbahar temalı sergi açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emine Türkcan Demirci, Belediye Başkan Danışmanları Bayram Ali Üner, Sacide Bolcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen sergi açılışına katılan Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, "Ekber hoca çok önemli bir sanatçı. Bilgilerini ve becerilerini kendisinde tutmuyor. Öğrencilerine aktarıyor. Çok sayıda öğrencisi oldu. 2009’dan bu yana çok sayıda ve çok değerli ressamlar yetiştirdi. Onlarla hemen her yıl bir sergi açıyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Sayın Başkanımız Dr. Hasan Akgün adına bu serginin hayırlı olmasını diliyor, Ekber Yeşilyurt ve öğrencilerini bu muhteşem sergiden dolayı kutluyorum" dedi.