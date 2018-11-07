Ekim ayının gündeminde Cemal Kaşıkçı cinayeti vardı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi Ekim ayında en çok konuşulan olayı oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Ekim ayında siyasetin öne çıkan başlıkları belirlendi. Rapora göre; Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi, medyanın en çok yer verdiği konuların başında geldi. Ekim ayı siyaset gündemine dair diğer detaylar şöyle sıralandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Ekim ayının en çok konuşulan olaylarından oldu. Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu sorusu, cevapsız kaldı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Ekim ayında öne çıkan bir diğer konu ise 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdi. Siyasi partiler şu ana kadar 'ittifak' konusunda bir adım atmazken kulislerde aday hareketliliği yaşanıyor.

Cemal Kaşıkçı cinayeti Ekim ayı siyaset gündeminin ana konusu oldu

Eylül 2017'den itibaren ABD'de yaşamaya ve Washington Post gazetesinde köşe yazmaya başlayan Cemal Kaşıkçı, Türkiye vatandaşı nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmek için gerekli yasal işlemleri yapmak üzere, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. Konsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan gazetecinin cinayete kurban gittiği öğrenildi. Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi suikast timi tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edilen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çok önemli bir açıklama yapıldı. Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalanarak yok edildiği açıklandı. Günlerce gizemini koruyan gazetecinin ölümü, medyada 163 bin 265 adet habere konu oldu.

Yerel seçimler için geri sayım başladı

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Tüm seçim bölgelerinde aday göstereceğini açıklayan AK Parti'de aday tespit çalışmaları yürütülüyor. Üç büyük şehir için adayları merak konusu olan AK Parti'de, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin isimleri kulislere yansıyor. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisinde, aralarında ilçe ve beldelerin bulunduğu 105 seçim bölgesinde adaylarını açıklayan CHP'de, İstanbul için Muharrem İnce, Ankara için Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım, İzmir için de Abdül Batur isimleri konuşuluyor.

Şu ana kadar sadece Adana için Hüseyin Sözlü ismini açıklayan MHP'de Ankara için Melih Gökçek ismi gündeme gelse de henüz resmi bir davet veya görüşmenin olmadığı açıklandı. Siyasi partilerin yerel seçim çalışmaları hız kazanırken, rapora göre, Ekim ayında konuya ilişkin medyadaki yansıma sayısının 103 bin 885 olduğu belirlendi.

Brunson krizi sona erdi

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken rahibin cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak Brunson'ın tahliyesine karar verildi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bugün Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararı, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. Türkiye ile ABD arasında kriz konusu olan Amerikalı rahip Andrew Brunson, MTM'nin raporuna göre geçtiğimiz ay toplam 71 bin 038 haberde kendine yer buldu.

'Öğrenci andı' tartışmaları sürüyor

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Öğrenci Andı' başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'da dava açması ile başlayan süreç beraberinde birçok yorum ve tartışmayı getirdi. Politikacıların öğrenci andının gerekli olup olmamasına yönelik açıklamaları medyada geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili, "Danıştay'ın öğrenci andı kararını iyi niyetli görmüyorum. Bu metin ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metnidir. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır, ondan daha güçlü bir ant olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Tartışmaların sürmekte olduğu öğrenci andı ile ilgili medyada toplam 33 bin 568 haberin yer aldığı belirlendi.

Açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı dünya kamuoyunun gündeminde

Dünyanın sıfırdan yapılmış en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim'deki resmi açılışın ardından tarifeli uçuşlar başladı. Açılışın ardından Türkiye'nin yanı sıra dünya kamuoyunda da ciddi yankı bulan havalimanı, Ekim ayı raporunda 21 bin 163 haberde konuşuldu.

Erken emekliliğe sıcak bakılmıyor

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren ancak, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi ilgilendiren ve günlerdir kamuoyunu meşgul eden emeklilikte yaşa takılanlar konusunda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuya ilişkin, "O konu kapanmıştır. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarıyla böyle ağır bir yükün altına girebilecek noktada değil. Bir de tabii çok genç yaşta emeklilik de Türkiye'nin kaldırabileceği bir durum değil" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya dair geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur" demişti. Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna Ekim ayında 12 bin 692 haberde yer verildi.