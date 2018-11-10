Ekmeğe fısıldayan kadın Mine Ataman'ın kitabı çıktı

Ekmeğe fısıldayan kadın olarak tanınan ekmek ustası Mine Ataman'ın “Cennetten İlk Sofra” okurlarıyla buluşuyor. Üreticisinden son tüketiciye kadar geniş bir kitlenin “Ekmeğe Fısıldayan Kadın” olarak tanıdığı Türkiye'nin tek kadın ekmek ustasının ilk kitabı çıktı.

Ataman, Anadolu'nun binlerce yıllık buğday ve ekmek hikayesini, tohumundan buğdaya, insandan öze dönüşen hikayeyi okurla buluşturdu. "Binlerce yıllık zanaatkarlığın gölgesinde demlendim ve şimdi sizlerleyim" diyen Ataman, Cennetten İlk Sofra kitabını emeği, ekmeği ve insan hikayelerini seven tüm okurlara sundu.

Kitap, beslenme tarihinin başlangıcına, tarımsal üretime, gastronomi macerasına ve tüm yüzyıllar boyunca insanın zaaflarını konu ediyor. Göbeklitepe'de kurulan bir sofra ile canlanan hikaye bir kadının bir avuç buğdayı toprakla buluşturmasıyla başlıyor. Göbeklitepe'den başlayan dünyanın gastronomi yolculuğu yapılan son kazılarla şimdi yüzlerce farklı uygarlıktan aldığı el iziyle yeniden anavatanı Göbeklitepe'de buluşuyor. Ekmek ve buğdayla ilgili tüm bilinmeyenlerin anlatıldığı saklı gerçeklerin bilimsel verilerle okuyucuyla paylaşıldığı kitap aynı zamanda milli ekmeklerin dünya mutfaklarına açılma sürecini aktarıyor.

Yeryüzündeki her karış toprağın farklı bir yaratılış fıtratı ve "alameti farikası" olduğunu söyleyen Ataman, "Bazı coğrafyalar şanslı bazı coğrafyalar zorluklarla doludur. Coğrafya bazen kader bazen de keder olur insana. Göbeklitepe'de 12 bin yıl önce ekilen buğday siyez, yaşayan tüm insanların geleceğini değiştirmiştir. Anadolu, dünyadaki tüm buğdayların atasına ev sahipliği yapar, buğdayın gen merkezi Diyarbakır Karacadağ'dır. Anadolu buğdayın da ekmeğin de atası, anasıdır" dedi.

"Bu kitap Anadolu'nun buğday ve ekmek mirasının gastronomi turizmine açılması için de bir aracı olacaktır" diyen Ataman, tarihi fırınlar, tarihi değirmenler ve Göbeklitepe buğday yolu gibi yeni destinasyonların açılmasını sağlayacağını söyledi.

Ataman şöyle devam etti:

"Göbeklitepe dünyada son yıllarda arkeolojik olarak en çok ses getiren sosyal olaylardan olup gerçek bir gastronomik değere sahiptir. Anadolu'nun tanıtımında Göbeklitepe bulunmaz bir fırsattır. Cennette İlk Sofra–Bilge Kadın kitabı Göbeklitepe'ye kurulmuş binlerce yıllık bir sofradır. Mısır için Simyacı ne ise Anadolu için de bu kitap aynı anlamı taşımaktadır. Anadolu'nun buğday, ekmek emaneti hikaye anlatıcı Bilge Kadın tarafından şiirsel bir dille dualarla anlatılmaktadır."