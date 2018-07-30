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30 Temmuz 2018 00:08

Ekmek fırınından çıkan duman kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kağıthane’de ekmek fırınının bacasından çıkan duman nedeniyle kavga çıktı.

Ekmek fırınından çıkan duman kavgası kanlı bitti: 1 ölü

30 Temmuz 2018 00:08

Silahların konuştuğu kavgada fırın çalışını hayatını kaybetti.


Olay, 22.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Alabey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınının bacasından çıkan duman nedeniyle fırına gelen iki kişi iş yeri çalışanıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Fırına gelen iki kişi getirdikleri silahla fırın çalışanına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibi Hakkı B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Hakkı B.’nin cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan iki şüpheli için çalışma başlattı.




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