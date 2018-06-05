Ekolojik Yaşam Merkezi Dünya Çevre Günü’nde açıldı

Ekolojik yaşama ilişkin farklı yaş gruplarının çeşitli eğitimler alabileceği, atölyelerin yapılacağı Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıldı.

Kadıköy Belediyesi, Eğitim Mahallesi Hakkı Bey Sokak’ta bulunan alanı Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’ne dönüştürdü. Kadıköy Belediye Meclisi kararı ile plan değişikliği yapılarak bitişiğindeki parselle birleştirilen bin 520 metrekarelik yeşil alan, permakültür ilkeleri doğrultusunda planlanarak projelendirildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu doğada diğer canlıların da haklarına saygı duyarak yaşamak gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Bundan yüz sene önce hava, deniz, su konusunda sorun yaşanmayan ve çevremizdeki bütün canlıların hayatlarını rahatlıkla devam ettirdiği bir dönemden şu anda türlerin risk altında olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kimyasallardan kaynaklı gıdalar artık sağlıksız bir hale geldi ve bundan dolayı hastalıklar giderek çoğalıyor. Örneğin Marmara Denizi’nde yaklaşık 180 çeşit balık çeşidi varken şu an 8 - 10 çeşide düştü. Tüm bunlarla ilgili olarak dünya çok konuşuyor. Ama Türkiye’de bu konuya ilişkin tartışmalar yüzeysel kalıyor. Yaşamımız için temiz toprağa, temiz suya, temiz havaya ihtiyacımız var. Tüm bunları birlikte el ele verirsek çok rahat hayata geçirebiliriz. Artık hem değişim zamanı, hem yenileşme zamanı, güçlü, sağlıklı bir çevre için ileriye adım atma zamanı. Hepimizin çevre konusunda daha dikkatli, üretken, kolektif çalışacağına eminim” dedi.

Her yaş için kompost eğitim merkezi

Ekolojik Yaşam Merkezi’nde başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanın katılabileceği eğitim ve atölyelerin olduğu bir Kompost Eğitim Merkezi de yer alıyor.

Kompost Eğitim Merkezi binası ekolojik bilinç kazandırmaya katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Matthieu Pedergnana ve Ece Aslan Pedergnana’nın proje danışmanlığında 40 kişinin gönüllü çalışmasıyla yapıldı. 60 metrekare olan bina solucanla kompost eğitimlerine uygun şekilde ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlandı. Bu nedenle bina yapımında doğal, sağlıklı, ısı performansı ve enerji verimliliği yüksek, depreme ve yangına dayanıklı, ekolojik ayak izi düşük olması nedeniyle saman balyası tercih edildi ve doğal sıva kullanıldı.

Permakültür ilkeleri doğrultusunda tasarlanan Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’nde kelebek bahçesi, koku bahçesi, tematik bitki alanları, biyolojik gölet ve kümes de yer alıyor. Parktaki çocuk oyun alanlarında kullanılan malzeme ise ahşap.

Ekolojik Yaşam Merkezi’nde neler olacak?

Ekolojik Yaşam Merkezinde 3 aylık programlarla web sitesi üzerinden duyuruya açılan farklı yaş gruplarına yönelik sürekli eğitim ve atölyeler olacak. Hafta içi sabah 09:00-12:30 arası ilçe okullarındaki öğrencilere program dahilinde Muhteşem Dönüşüm Esencan ve Adımını Yeşil Atan Okullar eğitimleri verilecek. Hafta içi öğleden sonra ya da hafta sonu için yetişkin ve dışarıdan katılıma açık eğitim ve atölyeler planlanacak.

Merkezde ekolojik yaşam ile ilgili farklı konularda eğitimler verilmesi, daha fazla eğitimci ve katılımcıya ulaşılması için 2017 Çevre Festivalinde yer alan Sivil Toplum Kuruluşları, inisiyatifler ve platformlardan destek alınacak.