Ekonomi Bakanı Zeybekci’den soğan ve patates ithalatı açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, E-ihracat Seferberliği projesinin tanıtım programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeybekci, bir basın mensubunun soğan ve patates ithalatının hangi ülkeden ve ne kadar miktarda olacağına yönelik soruya şu şekilde cevap verdi:

“Dün sabah bu açıklamayı yaparken, ‘göreceksiniz bu akşama doğru muhalefetten ve Cumhurbaşkanı adaylarından Türkiye’yi patates ve soğan ithal eder hale getirdiler diye bir kampanya da duyacaksınız’ demiştim. Biz siyasi kaygılarla ve sloganik söylemlerle siyaset yapmadık şimdiye kadar. Şöyle ki Türkiye’nin yaklaşık olarak 2 buçuk milyon ton civarında soğan tüketimi ve 5 milyon ton civarında patates tüketimi var. Üretim ile ilgili problemimiz yok. Olmamasına rağmen ve üretim sezonu da başlamamasına rağmen henüz daha çiftçinin bu konuyla ilgili bir yüksek fiyat oldu da çiftçi mi bundan yararlandı kesinlikle değil. Mayıs ayında Türkiye’de hem patates hem de soğan yüzde 35 oranında arttı. Dolayısıyla Mayıs ayı enflasyonu 1,62. Bunun 0,38’i soğan ve patatesten geliyor. Bu bütün Türkiye’nin katlandığı bir maliyet, bütün Türkiye’nin ödediği bir bedel haline dönüşüyor.”

“Patates ve soğan ithalatı gerçekleşirse alım Türk lirasıyla yapılacak”

Bakan Zeybekci, gerekirse patates ve soğan ithalatı yapacaklarını, bunun miktarının ve ülkesinin belli olduğunu; ithal yapılması durumunda da yüzde yüz Türk lirasıyla alım yapılacağını kaydederek, “Dolayısıyla Türkiye olarak biz burada spekülatörün, stokçunun, tefecinin patates ve soğan fiyatlarıyla oynamasının önüne geçmek ki burada çiftçimizin kesinlikle bir mağduriyeti yok. Gerekirse patates ve soğan ile ilgili bir miktar ithalatı sınırlı olmak ve miktarı belli olmak kaydıyla bu da toplam tüketimimizin yüzde 2’si bile olmamak kaydıyla ama gerekirse bununla ilgili tabii ki spekülatörlere, stokçulara ne kadar stok olduğunu da biliyoruz nerede kimlerin ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. İlgili bakanlıklarımız ile bunları da yakından takip ediyoruz. Ülkesi belli ama şunu da söyleyeyim size miktarı da belli. Diğer bir şartı da yüzde yüz Türk lirasıyla almak kaydı ve şartıyla dolayısıyla bunun hangi ülkeler olabileceğiyle ilgili de size fikir verebilir. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hayatı boyunca bir kere bile soğanın veya patatesin toprakta mı yoksa ağaçta mı yetiştiğini bile bilmeyenlerin bu konuyu siyasi bir malzeme yapması bir genel başkana da yakışmıyor veyahut da bir Cumhurbaşkanı adayına da yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

“Pazar gününden sonra Türkiye yeni döneme giriyor”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son zamanlarda yapılan anketlerin genel anlamda görüldüğünü ve Türkiye’nin pazar gününden itibaren öngörülebilen, istikrarlı ve koalisyon riski taşımayan bir döneme gireceğini söyledi. Bakan Zeybekci, şöyle konuştu:

“Son günlerdeki anketleri genel itibariyle görüyoruz. Biz sadece Türkiye’de siyasi partiler değil, bütün dünya da Türkiye’de anket yaptırıyor. Yabancı finans kuruluşları, yabancı ülkeler herkes de yapılan anketleri paylaşıyor. Daha doğrusu kendileri de bunlardan yararlanıyorlar. Sonuç itibariyle inşallah Pazar gününden sonra Türkiye yeni dönemde yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde, 5 yıl kesintisiz asla öngörülemezliği olmayan rahat bir şekilde öngörülebilen, istikrarlı, koalisyon riski taşımayan yeni bir döneme giriyor. Dolayısıyla bunun algısı son derece pozitif olacak.”

“Belirsizlikler ortadan kalkacağı için bu pazartesi Türkiye için yeni bir günaydın olacak”

Türkiye’nin artıları çok fazla olan bir ülke olduğuna ve Türk lirası’nın hak etmediği değer seviyelerinin yavaşça toparlanacağına vurgu yapan Bakan Nihat Zeybekci, “Türkiye’nin makroekonomik sonuçları, büyümesi, üretimi, istihdam sonuçları, işsizlik rakamlarıyla ilgili olumlu gelişmeler, ihracatımızdaki son 21 aydan bu yana çift haneli artışımız, birinci çeyrekteki büyümemiz parasal disiplinden kopmayışımız ve bütçe açığındaki disiplinimiz, turizmdeki yüksek gelir ve yüksek turist beklentilerimiz ki yüzde 35’in üzerinde olacak bütün bunlar. Türkiye’nin makroekonomik sonuçları artı Türkiye’nin kısa vadeli kamu ve özel sektör borç mükellefiyetleri, Türkiye’nin varlıkları bütün bunlar çok şeffaf bir şekilde görülüyor. Türkiye’nin kesinlikle artıları çok fazla. Belirsizlikler ortadan kalkacağı için bu pazartesi Türkiye için yeni bir günaydın olacak. Yeni bir başlangıç olacak. Türkiye, TL’nin hak etmediği bu değer seviyeleri yavaşça toparlanacak. Bizim için istikrarlı bir dönem olması, öngörülebilir ve Türkiye’de maliyet oluşturan yani TL’nin bu kadar farkla oynak olması ne ihracatçının avantajına zaten ithalat ve diğer maliyetlerimizin de istemediği bir şey. Onun için iyi olacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.