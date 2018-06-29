Demokraside ekonomik, ticari ve iktisadi alanda büyümenin güven tazelemek ile mümkün olduğunu ifade eden Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin, istikrardan şaşmadan, güven içinde, 2023’de dünyanın 10 ekonomisinden biri olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin, Türkiye’nin sçim sonucunda yeni sisteme geçiş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keskin, "Özellikle yasama ve yürütmenin bir arada olduğu parlamenter sistemin boşluklarının ürettiği bürokratik vesayet, devlet kurumlarının işlevselliğini azalttığı gibi ülkenin en çok ihtiyacı olan istikrarın da önündeki en büyük engeldi. Hem sosyal hem de ekonomik olarak zaruri bir hale gelen Cumhurbaşkanlığı sistemi 2023 hedefleri için elzem hale gelmişti. 24 Haziran’da ise halkın güvenini tazeleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden tebrik ediyoruz" dedi.

Yakın dönemde gerek bölge siyasetindeki hızlı değişimler gerek küresel değişimlerin ülkemizi de büyük ölçüde etkileyeceği öngörüsüyle, iş ve ekonomi dünyasının bu süreçten bağımsız kalamayacağını belirten Keskin, "Ülke ekonomisinin bağımsız bir şekilde güçlenmesi adına herkese birçok görev düşüyor. Kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişme birbirinden bağımsız değil, birbiriyle beraber yürüyen ana başlıklardır. Yakın zamanda hem istihdam hem de ekonomiyi güçlendirecek projelerimizi açıklayacağız. Ülkede güven ortamı sürdükçe, tüm hedefleri gerçekleştirmek, her zorluğu yenmek bizim elimizde” diyerek proje üretimi, istihdam ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.