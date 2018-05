Ekonomiye yön veren CFO’lar ’600 Minutes CFO’da bir araya geldi

Türkiye ekonomisine yön veren CFO ve finans yöneticilerini buluşturan etkinlikte; şirketlerin sürdürülebilir başarısı ve gelecek stratejisinde önemli bir rol üstlenen CFO’ların; dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, makroekonomik sorunlar ve değişken piyasalara karşı nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği anlatıldı.

Her yıl 11 ülkede gerçekleştirilen 600 Minutes CFO Türkiye etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. Aralarında Pepsico Türkiye’den Deniz Alkan ve Hugo Boss’tan Arif Kaya gibi Türkiye ekonomisine yön veren üst düzey CFO ve finans yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, dijitalleşen şirket yönetimleri konuşuldu. Etkinlikte şirketlerin sürdürülebilir başarısı ve gelecek stratejisinde önemli bir rol üstlenen CFO’ların; dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, makroekonomik sorunlar ve değişken piyasalara karşı nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği anlatıldı.

Etkinliğin ana sponsorlarından olan Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, "Veriyi iyi analiz edip kullanabilen CFO’ların şirketlerini sürdürülebilir başarıya taşıdığı bir dönemin içindeyiz" açıklamasını yaptı.

"Dijital dönüşüme ayak uyduran yöneticiler dev adımlar atıyor"

Dijital araçların esneklik, çabukluk ve verimlilik konusunda CFO için olmazsa olmaz bir anlam ifade ettiğini söyleyen Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, "Çekişmeli, rekabetçi ve ölçütleri hızla değişen dünyada, her türlü değişimin maddi getirisini optimum düzeyde tutabilmek için CFO’lar denge kurmak, takip etmek, günü yakalamak; aynı zamanda risk ve fırsatları da görmek zorundalar. Bunun için Yapılan araştırmalar gösteriyor ki önümüzdeki 3 yılda gösterilecek büyüme ve ilerleme, iş dünyasındaki başarıda geçtiğimiz 50 yılın toplamından daha belirleyici olacak. Mevcut resimde iş gücünü, verisini dijital dünyaya uydurabilen CFO sayısı hala asgari düzeyde, fakat bunu sağlayanlar da dev bir adım önde ve parmakla gösterilir haldeler. Bu süreç, her boyuttaki işletmenin artık geleneksel yöntemlerin üzerine daha çevik-sayısal ve bununla birlikte self servis görsel dünyaya doğru evrilmeleri gerekliliğini ortaya koyuyor" dedi.

Veri sayesinde işletmelere yüzde 20’ye yakın verimlilik kazandırabildiklerini vurgulayan Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, "Artık CFO’lar verisel istatistikler üzerinden projeler üretip şirketlerine daha hızlı ve doğru kararlar aldırarak dijital dönüşüm yolcuğunda kritik bir liderlik üstleniyor. İşletmelerdeki veri kaynaklarının çeşitliliği ve veriyi kullanmadaki hız beklentisi işletmelerin veri hazırlama işlemlerini güçleştiriyor. Tam bu noktada CFO’lara önerdiğimiz analitik ve yapay zeka destekli yazılım ve hizmetler iş birimlerinin bu sorununu hem önceki dönemlere göre 5-6 kat daha hızlı gerçekleştirmelerini hem de veriler hazırlandıktan sonra üzerine analitik modeller uygulama imkanını sunuyor. Böylelikle, gerçekleştirdiğimiz bütçe ve planlama, görsel analitik ve raporlama, analitik CRM ve müşteri yolculuğu analizi projeleri ile işletmelere büyük bir verimlilik kazandırıyoruz" diye konuştu.