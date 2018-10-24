Ekran bağımlısı çocuklar için ebeveyn yönlendirme kılavuzu, raflarda

Lynn ve eğitimci Cynthia Johnson'un ekran bağımlısı çocuklar için ebeveyn yönlendirme kılavuzu ‘Ekran Bağımlılığı' raflardaki yerini aldı.

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler; yollarda, duraklarda, okullarda, hastanelerde kullanılan dijital ekranlar ve eğlence amaçlı kullanılan türlü türlü ekranlı mecrayla çevrili haldeyiz. Peki, yetişkinlerin bile yönetmekte zorlandığı bu aşırı ekran kullanımından çocuklarımızı nasıl koruyacağız?

Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Asperger Sendromu ve bipolar bozukluk gibi nöropsikiyatrik sorunları olan çocuklara ebeveynlik yapmak hakkında kitaplar yazan bir psikoterapist olan George T. Lynn ve eğitimci Cynthia Johnson tarafından yazılan ‘Ekran Bağımlılığı' kitabında çocuklarınızın sağlıkları bozulmadan dijital cihazları kullanabilmeleri adına uygulayabileceğiniz reçeteleri bulacaksınız.