Ekrem Memnun: “Amacımız mağlubiyet almadan Avrupa Şampiyonası'na gitmek”

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Polonya ve Belarus ile oynayacakları maçları kazanıp mağlubiyet almadan Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçlar öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, “Daha önce oynadığımız 4 maçı kazandık. Deplasmandaki Belarus maçı çok önemli bir galibiyetti. Onlar büyük favoriydi o karşılaşmadan önce. Onu kazanmış olmak bizi biraz avantajlı duruma soktu ama hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde iki tane maçımız var. Biliyorsunuz birinciler direkt gidiyor. Ondan sonra 8 gruptaki en iyi altı ikinci katılıyor. Tabii ki amacımız birinci olup gitmek. Mümkünse mağlubiyet almadan gitmek. Ama en önemli şey oraya gitmek. Gördüğüm kadarıyla büyük bir şansımız var, en kötüsünü de düşünerek konuşuyorum. Ama biz en iyi şekilde gitmek istiyoruz. O yüzden toplandık. İyi bir kamp geçirip cumartesi Polonya'ya gidip oynayacağız. Polonya'nın hiçbir iddiası yok grupta. Ama sonuçta milli maç. Biz nasıl milli duygularla oynuyorsak onlar da oynuyor. Deplasmanda zor bir maç bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünya Şampiyonası'nda istediğimizi alamadık”

Dünya Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Memnun, “Bu Dünya Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları alamadık. Yaptığımız hazırlığın karşılığını alamadık, istediğimiz gibi oynayamadık. Herkeste onun bir hayal kırıklığı var. Gördüğüm o tamamen insanların üzerinden atılmamış. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştık, yansıtamadık. Yeni oyuncular var, sakatlıklar var. Kadroda ufak tefek değişiklikler oluyor. Daha önce bu arkadaşların tamamı benim oluşturduğum Milli Takım havuzunun içindeydiler. Burada 4 gün kamp yapıp maça çıkacağız. Başka oyuncular da var ligde çıkışa başlayan. Onları değerlendirecek bir zaman yok. Havuzun içindeki oyuncularla oluşturacağımız en iyi kadroyla çıkıp elimizden geleni yapacağız” dedi.