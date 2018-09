Ekrem Memnun: "Büyük hayallerimiz var"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Dünya Şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada büyük hayallerinin olduğunu belirterek, "Madalya alacak kalitede bir takım olduğumuza inanıyorum" dedi.

22-30 Eylül tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda Başantrenör Ekrem Memnun, değerlendirmelerde bulundu. Büyük hayallerinin olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Memnun, "Ama bunları gerçekleştirmek kolay değil. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Eksik olduğumuz yerleri biliyoruz. Öbürlerinden fazla olabileceğimiz yerleri biliyoruz. Mayıstan beri kamptayız. Yeni oyuncular da katmak istedik. Sorumluluk alan oyuncuları çağırdık. 7 Mayıs'tan beri çok sıkı çalıştık. Bütün amacımız zayıf olduğumuz noktaları daha az zayıf, güçlü olduğumuz noktaları da daha güçlü gösterebilmek. Bütün planımızı bunun üzerine kurduk. Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlandığımızı gördüm. Potansiyelimizin tamamını şu anda ortaya koymuş durumda değiliz. Önümüzde bir hafta daha var. Turnuva haftasında da oyunumuzu yukarı götüreceğimizi düşünüyorum. Neticede turnuva tecrübesi yüksek olan bir takımız" açıklamasını yaptı.

"Çok ciddi rakipler var"

Turnuvanın çok sert olacağını sözlerine ekleyen Memnun, "Çok ciddi rakipler var. Bizim amacımız hep yarışın içinde, hep pozitif kalmak. Turnuvalar kolay organizasyonlar değildir. Her şey anlık değişir. Senin çok daha iyi takım olman, çok daha iyi oyuncularının olması ya da daha az iyi oyuncularının olmasının pek bir anlamı yoktur. O gün o 40 dakika daha az kırılgan olan, daha iyi olan, her şeyini ortaya koyan kazanır. Bu yüzden bütün bu hazırlık sürecinde oyunculara hep pozitif olmamızın ve yarışın içinde kalmamızın önemini anlattık. Bunu gerçekleştirebilecek güçte olduğumuzu biliyorum. Takımıma çok inanıyorum. Bizi iyi şeyler beklediğini düşünüyorum" diye konuştu.

"16 maçın 13'ünü kazandık ama madalya alamadık"

Milli Takım'ın turnuvalarda çok iyi oynadığını ancak en kritik maçlarda kayıplar yaşadığını söyleyen Ekrem Memnun, "Biz son iki Avrupa Şampiyonası'nda 16 tane resmi maç oynadık. Bunların 13'ünü kazandık. Bizim kaybettiğimiz maç sayısının iki katı kadar maç kaybedip madalya alan ülkeler var. Dolayısıyla turnuvada en mühim maçı kazanmak önemli. Biz 16 maçın 13'ünü kazandık ama en önemli maçlarda mağlup olduk. İki tane çeyrek final maçı kaybettik. Yani neredeyse geçen sene şampiyon olan takım kadar maç kaybettik. Müthiş bir turnuva geçirirken bir mağlubiyetle beşinci olduk" şeklinde konuştu.

"Tek hedefimiz Arjantin maçını kazanmak"

Şu anda konsantre olduğu tek konunun cumartesi günü oynanacak olan Arjantin mücadelesi olduğunu sözlerine ekleyen Memnun, "Tek hedefimiz Arjantin maçını kazanmak. Her şeye ondan sonra tek tek bakacağız. Öbür maçları, oyuncuların durumlarını göreceğiz. İnşallah bir sakatlık ya da takımı kötü etkileyecek başka bir şey yaşanmaz. Küçücük bir sakatlık bile turnuvanın her şeyini değiştirebiliyor. Ben takımıma, oyuncularıma çok güveniyorum. Turnuvada beraber olmak, birbirimizi desteklemek, pozitif kalmak, bir sonraki oyunu, bir sonraki aksiyonu düşünmek lazım. Her şey bittikten sonra oturup her şeyin muhasebesi yapılabilir ama turnuva içerisinde muhasebe olmaz. Oyuncularıma da bunu anlatıyorum. Hep oyunun içinde kalacağız. Sonunda inşallah çok güzel şeyler olacak" diyerek sözlerini tamamladı.