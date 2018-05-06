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06 Mayıs 2018 23:52

El Clasico’da beraberlik

El Clasico’da Barcelona, evinde ağırladığı Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı.

El Clasico’da beraberlik

06 Mayıs 2018 23:52


La Liga’nın 35. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve gergin geçen maçta ilk gol 10. dakikada Suarez’den geldi. Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğü ile devam eden mücadelede Real Madrid’in cevabı gecikmedi. 14. dakikada Ronaldo ağları sarsarak skora dengeyi getirdi. Barcelona’da Sergi Roberto 45+3. dakikada Marcelo’ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırılınca ev sahibi ekip soyunma odasına 10 kişi gitti.


10 kişi kalan Barcelona ikinci yarının başında, 52. dakikada yıldız oyuncu Messi’nin golü ile tekrar öne geçti. Büyük heyecana sahne olan olan mücadelenin 72. dakikasında Marco Asensio’nun asistinde Gareth Bale topu ağlara gönderince bir kez daha skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca El Clasico 2-2’lik eşitlikle sona erdi.




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