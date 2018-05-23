El emeği göz nuru ürünler tarihi Kervansaray’da görücüye çıktı

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi sanat merkezi Güzel Sanatlar Kursları’nda eğitim alan bin 120 kursiyerin bir yıl boyunca el emeği, göz nuru olarak ürettikleri sanatsal eserlerinin sergileneceği “Adım Adım Sanat” sergisi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla ziyarete açıldı. Büyükçekmece’deki tarihi Kervansaray’daaçılan sergiye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra CHP Milletvekili adayları, Halk Akademisi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Açılışta Başkan Akgün, Halk Akademisi öğretmelerine teşekkür belgesi verdi.

“Muhteşem resimler var”

Sanatın hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Mayıs ayı sergilerin çok olduğu bir ay. Bugün Kervansaray’da Mimar Sinan’ın 500 yıllık bu eserinde Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sanat grubunun yıl sonu sergisini yaptık. Bu sergilerin tamamını gezip aynı zamanda büyük bir kısmını da Büyükçekmece Belediyesi yeni hizmet binasına asmak üzere yaşatmak üzere oraya alacağız. Muhteşem resimler var. Bin 120 talebemiz müthiş eserler ortaya koymuş. Hepsine teşekkür ederim “ifadelerini kullandı.

“Böyle bir sergide bulunduğum için çok mutluyum”

Sergide yaptığı resimleri sergileyen Engelli Savaş Yiğitgöz ise, "Pastal boya çalışması yaptım. Elimden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştım. Böyle bir sergide bulunduğum için çok mutluyum. Biz engellileri unutmadıkları için böyle bir köşe verdikleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Sergi, 29 Mayıs 2018 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.