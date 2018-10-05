Elazığ Günleri Yenikapı'da başladı

İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda 7 Ekim'e kadar sürecek olan Elazığ Günleri'nin açılışı yapıldı. Büyük beğeni toplayan fuara ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu.

Elazığ Valiliği koordinesinde Elazığ Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile ELFED'in desteğiyle bu yıl İstanbul'da yapılan Elazığ Günleri'nin, Yenikapı Fuar Alanı'nda açılış töreni yapıldı. Açılış törenine TBMM Başkanvekili Celal Adan, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti MKYK üyesi Mustafa Ataş ve Necati Şaşmaz ile Bülent Serttaş gibi ünlü sanatçılar katıldı.

7 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte vatandaşlar fuar alanına yoğun ilgi gösterdi. Şehrin tarihi mekanları, doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve sunumunun yapıldığı Elazığ Günleri'ne gelen vatandaşlar beğendiklerini dile getirdi. Fuarda sahne alan sanatçılar gün boyu ziyaretçilere konser verdi.

“Elazığ, Türkiye'nin çimentosudur“

Elazığ Günleri açılış programında konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, “Milletimizin birliğine, kardeşliğine, sevgisine, merhametine kurşun sıktılar. Şehitler verdik. Bundan 3-4 sene evvel bazı toplantılara gittiğimizde, ‘Diyarbakır'a, Şırnak'a gidebilir miyiz?' sorularına muhatap oluyorduk. Allah'a çok şükür, Afrin'de kafalarına çakıyoruz. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler döktükleri kanda boğulacaklar. Burada herkesle aynı saftayız. Belki aynı partide değiliz ama Türkiye'nin her şeyden önce önemli meselesi bazen aynı safta durmaktır. Bana Elazığ'ı sorsalar. Bir gazete çıkarmış olsam. Elazığ ile ilgili bir başlık atacağız deseler, gönül rahatlığıyla ‘Elazığ Türkiye'nin çimentosudur' başlığının atılmasını isterim “ diye konuştu.

“2023 yılında Elazığ yaşanabilecek 10 il arasına girmesini hedefliyoruz”

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Hedefimiz 2023 yılında Elazığ yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 ilin arasına girmesidir. Bu hedefimizde yolumuza devam edeceğiz. Yöresel yemeklerimiz görüyorsunuz. Kültürümüzü, sanatımızı görüyorsunuz. Elazığ'a uzaktan bakılmaz. Elazığ sanal alemde izlenilmez. Elazığ yaşanır. Elazığ'a gelin. Elazığ'da yaşayın. Elazığ'ın lezzetlerini yerinde tadın. Elazığ'ın güzelliklerini ve özelliklerini görün. Elazığ'da yatırım yapın. Para kazanın. Elazığ'ın yiğit insanları ile birlikte olun “ diye konuştu.

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi dahil tüm ilçeler ile yöresel ürün stantları bulunan fuar alanı 3 gün daha ziyaretçilere kapısını açık tutacak.