Elazığ şehidinin naaşı baba ocağına getirildi

Şehidin eşi, “Benim kızım daha 2 yaşında bile değil" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında Bingöl sınırı yakınlarında yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin’in (25) baba ocağına ateş düştü. Evli ve Asmin Nisa isimli 2 yaşında bir kızı olan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Fatih Keserciler Sokak Zeyrek Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi. Şehit Uzman Çavuş Çetin’in baba ocağının olduğu mahalle dev Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı başında uzun süre gözyaşı döktü. Kurulan taziye çadırında şehidin eşi Aysel Çetin, kardeşleri Hikmet ve Gurbet Çetin taziyeleri kabul etti. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de şehidin baba ocağına gelerek, aileye başsağlığı diledi. Ardından şehit için dualar edilerek, helallik alındı. Bu sırada şehidin eşi, “Benim kızım daha 2 yaşında bile değil" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşini yakınları teselli etmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze aracıyla Ataköy 5. Kısım Camii’ne götürüldü.

Şehidin annesi Behiye Çetin’in de 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin çocukluk arkadaşı Feyyaz Başkan, "Polis veya asker olmak isterdi hep. Sözleşmeli askerlik söz konusu olunca hemen kayıt oldu. Milleti için, vatanı için çalışmak istiyordu. En son bayramda konuştuk. Konuşmuştuk, eğlenmiştik ama ertesi gün böyle olacağını bilemezdik. Arkadaşı aradı beni, başta şaka yapıyor sandım, inanamadım" dedi.