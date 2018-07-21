Elektrik kablolarına takılan kamyon direği devirdi

Önce kabloları koparan kamyon ardından direği devirdi. Facianın eşiğinden dönülen olayda, yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kavakpınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesinin kesiştiği noktada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 34 BGU 85 plakalı hurda yüklü kamyon cadde üzerinde ilerlerken elektrik kablolarına takılınca, önce kabloları kopardı sonra direği devirdi. Kabloların ve direğin kamyona takılınca yere düştüğü sırada kimsenin yolda bulunmaması faciayı önlerken, trafikte yoğunluk yaşandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve elektrik ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafikte önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, elektrik ekipleri ise yola düşen kablolardan akımı kesti. Yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisinin ardından çalışmaların tamamlanmasıyla cadde üzerinden trafik ve elektrik akımı normale döndü.