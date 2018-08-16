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16 Ağustos 2018 14:17

Elektrik şirketlerinden faturada indirim kampanyası

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik VE CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in Denizbank ile işbirliği yaptı.

Elektrik şirketlerinden faturada indirim kampanyası

16 Ağustos 2018 14:17



Elektrik sektörünün önemli şirketleri CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik, fatura ödeme konusunda Denizbank ile işbirliği yaptı. Buna göre; işbirliği çerçevesinde elektrik faturalarını banka tarafından hayata geçirilen ve akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen fastPay üzerinden ödeyen tüketiciler fatura bedelinde indirim kazanacak.


16 Ağustos-31 Aralık 2018 tarihleri arasında elektrik faturasını söz konusu mobil uygulama üzerinden ödeyecek olan müşterilerin her faturanın yüzde 5’i kadar bir bedeli cebinde kalacak.


Yapılan bilgilendirmede; işbirliği çerçevesinde 7 milyon müşteriye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik aboneleri, bu uygulama üzerinden ödenen her elektrik faturası için ayda 7,5 TL’ye varan bir avantaj sağlayabilecek. Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play’dan ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabileceği fastPay uygulaması ile tüketiciler herhangi bir taahhüt altına girmeden ‘indirim’ hakkına sahip olacak. Söz konusu indirim tutarı, faturanın ödenmesi sonrasında kullanıcının fastPay bakiyesine yüklenecek. Aboneler, yüklenen bu bakiyeyi istediği gibi harcama imkânına sahip olacak.




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