Elektrikli araçlar artık daha rekabetçi

Elektrikli araçlar Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldi. Belçika ve İngiltere’de elektrikli araçların makası hızla daralttığı görülürken, İtalya’nın elektrikli araç kullanmak için en pahalı Avrupa ülkesi olması dikkatleri çekti.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, Otomobil Maliyet Endeksi’ni açıkladı. 21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti bir araca toplam sahip olma maliyetlerinin detaylı analizini kapsayan rapor, Avrupa otomobil pazarında elektrikli araçların rekabet açısından dizel ve benzinli araçlarla arasındaki makası hızla kapattığını ortaya koydu. Buna göre, elektrikli araçların Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldiği görülürken, İtalya’nın elektrikli araç kullanmak için en pahalı Avrupa ülkesi olması dikkatleri çekti. Avrupa’da bir otomobile toplam sahip olma maliyetinin aylık ortalama 616 euro olarak ortaya koyulduğu raporda, elektrikli araca sahip olmanın maliyetinin ise ortalama 819 euro olduğu ifade ediliyor.

“Vergi ve altyapı desteği çok önemli”

Otomobil Maliyet Endeksi’nin ortaya koyduğu sonuçları değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İyi haber şu ki, elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkıyor. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli” ifadelerini kullandı.

En uygun ülke Macaristan, en pahalı ülke İtalya

LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, fosil yakıtlı bir araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda Norveç bulunuyor. Norveç’te elektrikli bir otomobile sahip olmanın maliyeti aylık 670 euro iken, dizel bir araca sahip olmanın aylık gideri 722 euro, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti ise 731 euro. Hollanda’da ise elektrikli araçlar dizel araçlardan daha ucuz konumlanıyor. Ülkede, aylık kullanım maliyeti dizel için 861 euro iken elektrik araçlar için ayda 829 euro olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Avrupa genelinde aylık maliyetleri 600 euro ila 900 arasında değişiklik gösteren elektrikli otomobillerin en uygun olduğu ülkelerin başında 597 euro ile Macaristan gelirken, İtalya 986 euro ile elektrikli araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda.

Türkiye’de dizel aracın aylık maliyeti 519 euro

İtalya, Finlandiya ve Belçika’daki sürücüler Avrupa’daki en yüksek toplam sahip olma maliyetine sahipken; İrlanda, Polonya ve İsviçre’deki sürücüler en düşük toplam sahip olma maliyetine sahip olan ülkeler olarak ön plana çıkıyor. LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, Romanya benzinli bir otomobil kullanmak için 353 euro ile en uygun ülke konumunda yer alıyor. Raporda ayrıca, Türkiye’de benzinli bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin 492 euro, dizel bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin ise 519 euro olması dikkatleri çeken sonuçlar arasında bulunuyor.

Elektrikli araçlardan daha yüksek vergi alınıyor

Yakıt maliyetlerinin de yer aldığı raporda, Avrupalı sürücüler benzinli bir otomobil için ortalama 110 euro, dizel için ise 78 euro tutarında bir aylık harcama gerçekleştiriyorlar. Elektrikli araçlar ise ortalama 39 euro elektrik harcayarak bir kez daha yakıttan büyük tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Ancak elektrikli araç sürücülerinin Avrupa’da sanılanın aksine daha fazla vergi ödedikleri belirtilen Otomobil Maliyet Endeksi’nde, ortalama bir elektrikli otomobil sahibinin daha yüksek satın alma fiyatları nedeniyle yol vergisi ve KDV olmak üzere ayda 131 euro ödediği, bu rakamın benzinli araçlar için ortalama 104 euro ve dizel için ortalama 108 euro olduğu öne çıkıyor.

Rapora göre Avrupa’da aylık otomobil maliyetleri

Benzinli Dizel Elektrikli

Avusturya €538 €497 €788

Belçika €590 €561 €898

Çekya €416 €425 €800

Danimarka €642 €607 €914

Finlandiya €630 €637 €955

Fransa €472 €475 €836

Almanya €515 €489 €788

Yunanistan €468 €427 €953

Macaristan €393 €405 €597

İrlanda €506 €474 €852

İtalya €667 €628 €986

Hollanda €604 €686 €705

Norveç €731 €722 €670

Polonya €445 €359 €634

Romanya €353 €363 €890

Slovakya €442 €416 €955

İspanya €477 €476 €952

İsveç €631 €568 €770

İsviçre €557 €516 €800

Türkiye €492 €519 -

İngiltere €538 €535 €719

Ortalama €536 €523 €819