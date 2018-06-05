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05 Haziran 2018 15:23

"Elektrikli cihazlar ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemeliyiz"

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Sekreteri Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dair bir mesaj yayınladı.


05 Haziran 2018 15:23




Kaplan, 1972 yılından bu yana tüm dünyada Dünya Çevre Günü’nün kutlandığını kaydederek: "Çağımızın en büyük gereksinimlerinden olan teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda farkına varmadan kaybetmeye başladığımız doğal güzelliklerimizi bir nebze olsun korumak adına yeni projelere her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ülke olarak başlattığımız sıfır atık projesine ELYAK olarak bizde destek vermeyi misyon haline getirdik. ELYAK olarak yapmak istediğimiz atığı ayrıştırmaktan ziyade elektrikli cihazlar ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemektir. Elektronik kartlar ve elektrikli cihazların aşırı gerilim sonucu zarar görmesi karbon salınımı açısından da önemli taşımaktadır. Bunların önlenmesini hem ülke ekonomisine katkı açısından hem de karbon salınımını önleme açısından kendimize sorumluluk biliyoruz. Bu bilinçle çıkmış olduğumuz bu yolda projelerimizi artıracak ve ülke bazında yürütülen her projeye destek vereceğiz" dedi.



Gelişen teknoloji ve değişen yaşam tarzlarına rağmen yaşanan dünyanın doğal dokusunu bozmamak adına bireysel sorumlulukların arasına çevre bilincini de yerleştirmek zorunda olduklarının altını çizen Kaplan, "Bu sebeple önemini vurgulamak istediğim 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde dünden bugüne daha bilinçli bir toplum olduğumuzu düşünmekteyim. Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına sorumluluğumu biliyor ve herkesin duyarlı olmasını diliyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz Kutlu olsun" ifadelerini kullandı.




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