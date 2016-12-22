Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2017 yılında serbest yıllık tüketim limitini 3 bin 600 kilovat saatten 2 bin 400 kilovat saate düşürmesi ile aylık 82 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen yaklaşık 8.4 milyon abone serbest tüketici kapsamına girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bugün yaptığı açıklamayla 2017 yılından itibaren elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovat saatten 2 bin 400 kilovat saate indirdi. Böylelikle aylık elektrik faturası konutlarda 123 lira ve üzeri gelen abonelerin serbest tüketici olma hakkı 82 liraya kadar düştü. EPDK’nın açıklamasına göre yeni düzenleme ile Türkiye genelinde serbest tüketici olma hakkını kazanan abone sayısı da 2.6 milyon kişiden 8.4 milyon kişiye çıktı. Serbest tüketici olmak isteyen kişi, aboneliğini iptal etmeden aynı sayaç ve isimle elektriğini başka bir tedarikçiden alabiliyor. Şirketlerin aboneler için serbest tüketici olup indirim ve avantajlardan faydalanmaları için birçok farklı uygulamaları bulunuyor.

Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Halit Bakal, yeni dönemle birlikte daha fazla sayıda elektrik tüketicisinin istediği tedarikçiyi seçme ve daha uygun koşullarda elektrik kullanma hakkı olacağını söyleyerek, "Belirlenen yeni limitlerle birlikte halen sayıları 200’ü bulan elektrik perakende satış şirketleri arasındaki rekabetin daha da artacak, ancak bunun sadece fiyat üzerinden olmayacak" dedi.

Boğaziçi Elektrik’te serbest tüketici hakkını kullanmayan halen 170 bin olan müşteri sayısının yeni limitle birlikte 870 bine ulaşacağını dile getiren Bakal, ayrıca yeni limitle birlikte İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 4.2 milyon kullanıcının 1 milyon 250 binine denk gelen yüzde 31’lik kısmın serbest tüketici sınırına eriştiğini de kaydetti.

EPDK’nın 2003 yılından bu yana elektrik sektörünü adım adım serbestleştirerek tüketiciye daha avantajlı elektrik tüketiminin önünü açtığını kaydeden Halit Bakal, bu durumun tüketici lehine oluştuğunu söyledi. Bakal, "9 milyon kilovat saat olan serbest tüketici limiti aradan geçen 15 yılda 2 bin 400 kilovat saate kadar indi. Şirket olarak bu dönemin hazırlıklarını yürütmüştük. Piyasanın önemli ölçüde rekabete açıldığını görüyoruz. Bu durum beraberinde elektriği de ucuzlatıyor" ifadelerini kullandı.

Piyasada 200’ün üzerinde elektrik perakende satış şirketi bulunduğuna işaret eden Halit Bakal, abonelerin sözleşme imzalarken dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Aylık 82 lira ve üzerinde kullanımları olan serbest tüketicilerin yeni sözleşmelerini imzalamadan önce haklarını çok iyi bilmelerini tavsiye ediyoruz. Fazla fiyat indirimleri ile göz boyayıp kesintisiz enerji sağlayamayan veya sözleşmelerinde tüketici aleyhine durumda koşullar bulunduran şirketlerin son dönemde kötü durumlarla karşılaştıklarını gördük. Bu durumda abonelerin enerji alamaması mağduriyet oluşturuyor” diye konuştu.