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04 Temmuz 2017 10:55

Elektronik eşya yasağıyla ilgili bir açıklama da SHGM’den

ABD uçuşlarında uygulanan Elektronik eşya yasağı hakkında resmi twiter hesabından açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "ABD uçuşlarında uygulanan tablet ve elektronik cihaz yasağı çarşamba günü itibariyle kalkıyor” paylaşımı yaptı.

Elektronik eşya yasağıyla ilgili bir açıklama da SHGM’den

04 Temmuz 2017 10:55


ABD uçuşlarında uygulanan Elektronik eşya yasağı hakkında bir açıklamada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden geldi. Dün akşam saatlerinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yasağın kalkacağını açıklamasının ardından, bu günde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yasakla ilgili açıklama yaptı.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi twiter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD uçuşlarında uygulanan tablet ve elektronik cihaz yasağı çarşamba günü itibariyle kalkıyor” paylaşımı yaptı.


Yasağın kalkmasında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanına alınan tomografi cihazlarının kullanılmasının etkili olduğu öğrenildi.



Yasağın kalkmasında tomografi ve iz detektörü etkili oldu


ABD uçuşlarında uygulanan elektronik eşya yasağının kaldırılmasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın Türk Hava Yolları ve Atatürk Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler etkili oldu. Yasağın başlamasının ardından Atatürk Havalimanı için tomografi cihazı alım emrini veren Bakan Ahmet Arslan, dün yaptığı açıklamada yasağın Çarşamba günü kalkacağını açıkladı.


Tüm elektronik eşyalar İz detektörü’nden geçirilecek


ABD uçuşlarında elektronik eşya yasağının başlamasının ardından, yasağın kalkması için yoğun çalışma yürüten Atatürk Havalimanı yetkilileri, tomografi cihazlarından geçen elektronik cihazların tamamını Patlayıcı İz dedektörü’nden (EDT) geçirme kararı aldı.




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