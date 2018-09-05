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05 Eylül 2018 10:20

Elektronik paraya artan talep, yerli ve milli oyuncuları sahneye çıkarıyor

Geleceğin ticaret aracı elektronik para birimleri, birçok kişinin bildiği ismiyle kripto paraların, dünyada artan ekonomik belirsizliklere rağmen değeri yükselmeye devam ediyor.

Elektronik paraya artan talep, yerli ve milli oyuncuları sahneye çıkarıyor

05 Eylül 2018 10:20

Türkiye’de de doların hızlı yükselişi, ulusal kripto para borsası oluşturma çabalarını tekrar gündeme getirdi.


Dünyada kripto para borsasının en büyük pazarlarından biri olan Türkiye’de blockchain teknolojisiyle yeni ve güçlü oyuncular sektörü olgunlaştırmaya, çeşitlendirmeye devam ediyor. Bunlardan biri olan Türkiye’nin yerli ve milli elektronik para borsası Robicoin’in CEO’su Atasoy Erdem Topçu, kurdaki belirsizliğin elektronik para borsalarına ilgiyi arttırdığını belirtti.


Yatırımcının burada kalması mümkün!


Kurdaki dalgalanmaların ülke ekonomisini zorlasa da yeni yatırım araçlarına talebi arttıracak fırsatlar sunduğunu belirten Topçu, “ Dünyanın güçlü ekonomilerinde kur dengesizliği de göz önünde bulundurularak kripto para piyasalarına yatırım artıyor ve ticarette daha hızlı şekilde kullanılmaya başlanıyor. Bu noktada Türkiye’de yatırımcıların ülkede kalması için kendi elektronik para borsamıza sahip çıkmamız kritik bir önem taşıyor. Yerli elektronik para borsası teknolojisine sahip şirketlerin devletin de desteğiyle yatırımcılarına güven vermesi, iyi hizmet sunmaları gerekiyor. Bu iki dengenin iyileştirilmesiyle ekonomik koşullar ne olursa olsun yatırımcının dışarıya kaçmasını engellemek mümkün” dedi.


Amaç blockchain teknolojisini geliştirmek olmalı


Robicoin, elektronik paranın sadece kısa süreli kar getiri aracı olarak görülmesinin de sakıncalı olduğu konusunda uyarıyor. Robicoin CEO’su Topçu, kripto para aslında geleceğin teknolojisi olan blockchain’in bir ürünü. Bu teknoloji dijitalleşen dünyada hizmetlere ve ürünlere daha kolay, daha güvenli ulaşmanın da önünü açıyor. Kripto para birimlerine gençlerin ilgi duymasının altında blokchain teknolojisinin insan hayatını tümüyle değiştirme gücüne ortak olma ve öğrenme isteği yatıyor. Herhangi bir piyasa düzenlemesi, blockchain teknolojisini yüreklendirecek gelişmelere örnek teşkil edecek şekilde yapılmalıdır” diye konuştu.




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