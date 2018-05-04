Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 12:59

“Elektronik sigaranın zararı yıllar sonra görülecek”

Göğüs Hastalıklari Uzmani Dr.

“Elektronik sigaranın zararı yıllar sonra görülecek”

04 Mayıs 2018 12:59

Recep Dodurgalı, elektronik sigaranın normal sigara gibi insan sağlığına ciddi derecede zarar verdiğini belirterek aynı yasaklara tabi olması gerektiğine dikkat çekti.



İstanbul Cerrahi Hastanesi Recep Dodurgalı, elektronik sigaranın insan sağlığına normal sigara boyutunda zarar verdiğini söyledi. Dr. Dodurgalı, elektronik sigaranın, hiçbir zaman sigarayı bırakma yöntemi olarak düşünülemeyeceğini belirterek, “Elektronik sigara son yıllarda gittikçe yaygınlaşıyor ve sigara bırakma yöntemi ve sigaraya alternatif olarak pazarlanıyor. Elektronik sigarada nihayetinde bir tütün endüstrisinin ürünüdür. İçerisinde nikotin bulunduruyor. Ayrıca içerisinde zararlı kimyasal maddeler de var. Bunları çeşitli aromalarla daha cazip hale getiriyorlar ama hiçbir zaman elektronik sigara, sigarayı bırakma yöntemi olarak düşünülemez. Sigaraya bir alternatif değildir” diye konuştu.



Dr. Recep Dodurgalı, elektronik sigara kullanımının henüz uzun yıllara dayanan bir alışkanlık olmadığı için kanser yapıcı etkileri hakkında yeterli bilimsel veri bulunmadığını ancak yıllar sonra kanser yapıcı veya vücuda zararlı hasarların ortaya çıkacağını söyledi. Dodurgalı, “Elektronik sigara kullananlarda nikotinin zararlarına maruz kalıyorlar. Elektronik sigara kullanımı henüz uzun yıllara dayanan bir alışkanlık olmadığı için bunların kanser yapıcı etkileri hakkında yeterli bilimsel veri yok. Uzun yıllar geçtiği zaman elektronik sigara kullananlar da sigara kullanımı gibi kanser yapıcı veya başka vücuda zararlı hasarların ortaya çıktığı görülecektir” dedi.



"Sigara içilemeyen bir yerde elektronik sigara da içilmemeli"


Dr. Recep Dodurgalı son olarak sigara içilemeyen bir yerde elektronik sigaranın da içilememesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Elektronik sigara dumanına maruz kalanlar da aynı sigara dumanına maruz kalanlar gibi o dumandan etkileniyorlar. Elektronik sigara kullanımının da sigara kullanımı gibi yasaklara tabii olması gerektiğini düşünüyoruz. Sigara içilemeyen bir yerde elektronik sigara da içilememeli. O dumana maruz kalınmamalıdır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
24
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    24°C
  • Pazar
    Sisli
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç