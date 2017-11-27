Eleman.net:“Patrona işçi, işçiye patron burada”

net’in ilk reklam kampanyası “Patrona işçi, işçiye patron burada” sloganıyla yayında. Reklam filminde hikaye, gençlere iş bulmanın püf noktasının eleman.net olduğunu anlatırken, kadınların iş hayatında olması gerektiğinin mesajlarını da veriyor.

Eleman.net’in “Patrona işçi, işçiye patron burada” sloganıyla duyurduğu ilk reklam kampanyası Tezahürad Reklam Ajansı imzası taşıyor. Kemerburgaz’daki eski bir kahvehanede geçen reklam filminin başrolünde Türkiye’nin sevilen oyuncularından Yıldırım Memişoğlu yer alıyor.

Reklamda gençlere iş bulmanın püf noktalarının kendine has mizacıyla Yıldırım Memişoğlu tarafından aktarılırken, bu alanda eleman.net’in en iyi iş arama platformu olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, istihdam seferberliğinden kadınların iş hayatında olması gerektiğine kadar ince mesajlar da veriliyor. Eleman.net’in ilk reklam filmi tv, sinema, radyo, basın, outdoor ve internet mecralarında yayınlanıyor.