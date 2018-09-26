Gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Emaar, uluslararası yatırımcılar için Mısır'daki Marassi Bay Villaları'nı tanıttı. Villaların Akdeniz kıyısında, Fransız Riviera'sı yaşamından etkilenen lüks villalardan oluşan sınırlı koleksiyon olduğu açıklandı.

Emaar, Mısır'da Marassi Bay Villaları'nın tanıtımını yaptı. Yapılan açıklamada Sidi Abdel Rahman Körfezi'nde yer alan villaların, şirketin uluslararası satış merkezlerinde müşterilere tanıttığı, şirketin en prestijli tanıtımlarından olduğu ve projenin, Mısır'daki Marassi Emaar mega-imar projesinin bir parçası olduğu ifade edildi. Villaların deniz manzaralı olduğu, alanın kuzey ucunda deniz seviyesinin 10 metre üzerine konmuş evlerin Akdeniz'in sularıyla çevrili olduğu, beyaz plajların ve güzel gün batımlarının olduğu aktarıldı. Projenin golf sahası, iç suyolları ve modern tesislere sahip olduğu belirtildi. Yine proje lüks olan bir çok imkanın sunulduğu kaydedildi.