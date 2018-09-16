Emekleme Olimpiyatı'nda bebekler birinci olmak için yarıştı

Anne ve babaların çeşitli ikna yöntemleri bazı bebekler üzerinde etkili olmazken, yarışmayı minik Cemre Tokgöz kazandı.

Beylikdüzü Belediyesinin düzenlediği etkinlikle Yaşam Vadisi, Emekleme Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü'nde yaşayan 8-10 aylık bebekler, anne ve babalarıyla birlikte Yaşam Vadisi'ne gelerek hayatlarının ilk yarışında yer aldı. İlçe halkının sosyalleşmesi için düzenlenen olimpiyatlarda, bebekler kadar anne ve babalar da yarıştı. Birbirinden ilginç görüntülerin oluştuğu yarışmada birinci gelen aileye madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Ömer Şatır, “Böyle gençlerin arasında olunca insan başka bir heyecanlanıyor. Beylikdüzü'nde bu güzellikler 4.5 senedir devam ediyor.Ekrem İmamoğlu başkan olduktan sonra Beylikdüzü sağlıkta, kültürde, sporda bütün alanda etkinliklerimiz arttı. İnsanlarımızda buna katılıyorlar” dedi.

Etkinlik birbirinden renkli anlara sahne oldu. Bebeklerin emekleyerek yarışmayı tamamlaması için anne ve babaların denediği birbirinden ilginç yöntemler görenleri güldürdü. Anne ve babalar bebeklerini kitap, top, anahtar, bebek gibi çeşitli oyuncaklarla kandırmaya çalıştı. Anne ve babaların ikna etme çabaları sırasında bebeklerin bazıları ağladı, bazıları ise başka bebeklerin oyuncaklarına yöneldi. İlginç görüntülerin oluştuğu yarışmada adeta bebekler değil anne ve babalar yarıştı.

Beste Sezen Mataracı Kaya, oğlu Barış Kemal Kaya'nın yarışmayı tamamlaması için kitap yöntemini seçti. Oğlunu okuduğu çizgi film karakterlerinin bulunduğu kitapla yönlendirmeye çalışan Kaya, “Bebeklikten kitap okumayı aşılamaya çalışıyorum. Sanırım burada onun mükafatını gördük. Küçüklüğünden bu yan ona kitap okuyorum” dedi.

Emekleme yarışmasında çeşitli yöntemler deneyen bazı anne ve babaların çabaları ise işe yaramadı. Bazı anneler çocuklarıyla birlikte emeklerken, bazıları oyuncakları ve ağlayan çocuklarını kucağına aldı. Refike Şimşek, oğlu Çınar'ı emeklemesi için çabalasa da başarılı olamadı. Yarışmanın tamamlanmasıyla birlikte oğlunu kucağına alan Refike Şimşek, “Valla ümitliydim, 7 numara benim uğurlu rakamım gelir diye düşündüm ama sağlık olsun. Biraz rahatsız, ondan dolayı gelmedi sağlık olsun” diye konuştu.

Minik Cemre yaşıtlarını geride bırakarak birinci oldu

Selin Nilay Tokgöz ve Okay Tokgöz çiftinin kızı Cemre Tokgöz yarışmada diğer arkadaşlarını geride bırakarak birinci oldu. Kızının birini olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Nilay Tokgöz, “Çok mutluyuz, eğlenmek istedik, hem eğlendik hem kazandık. Çok güzel, çok başarılı. İlk defa gördük ama çok eğlendik” şeklinde konuştu.

Baba Okay Tokgöz ise, “Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Herkes iç içe, Beylikdüzü harika. Birinci olduk mutluyuz” ifadelerini kullandı.