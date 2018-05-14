Törenin ardından Fenmen’in cenazesi defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

95 yaşında hayatını kaybeden emekli Büyükelçi Şefik Fenmen için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Fenmen’in aile yakınları, bürokrat arkadaşları ve sevenleri katıldı. Önemli bir devlet adamının kaybını yaşadıklarını belirten Şefik Fenmen’in torunu Selin Kuyaş, "Dedem Şefik Fenmen sadece ailemiz için iyi bir insan olmaktan öte ülkemiz için de çok önemli emekli büyükelçilerin başında geliyor. Kendisi rahmetli Adnan Menderes’le çalışmış, Dışışleri Bakanlığında önemli hizmetlerde bulunmuş çok değerli bir insandı. Çok yönlü ve sanatsever bir kişiliği vardı. Kaybımız çok büyük, inşallah dedem gibi insanlar çıkmaya ve ülkesine hizmet etmeye devam eder’’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fenmen’in cenazesi defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi. Fenmen için yarın Dışişleri Bakanlığında da tören düzenleneceği belirtildi. Törenin ardından Fenmen, Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.

1923 doğumlu olan Şefik Fenmen, 17 Şubat 1959 tarihinde eski Başbakan Adnan Menderes’in de içinde bulunduğu uçak kazasını hafif sıyrıklarla atlatmış, Tahran Büyükelçiliğinde görev yaptığı sırada ASALA terör örgütünün suikast teşebbüsüne maruz kalmıştı.