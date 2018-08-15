“Emekli ikramiyelerinden sonra satışlar daha da artacak”

Türkiye’nin pek çok ilinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar kurban pazarlarındaki yerlerini aldı. Satıcılar ise emekli ikramiyelerinin yatmasıyla kurban pazarında hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

“Ayın 16’sından sonra satışlar hareketlenecek”

"Bu sene geçen seneye göre özellikle ayın 16’sından sonra satışların hareketlenmesini bekliyoruz" diyen CarrefourSA Taze Gıda Kategori Grup Müdürü Tuncay Odabaş, “Muhtemelen vatandaşlar emekli ikramiyelerinin yatmasını bekliyor. Küçükbaşta ette fiyatlar yüzde 30 artmışken kurbanda bu artış yüzde 20 seviyesinde. Ama danada böyle bir durum yok. Et enflasyonu danada yüzde 10 iken kurbana bugünlerde yansıması yüzde 5 seviyesinde oldu. Kurbanda yüzde 5’lik bir artış gelişti. Günlük satışlar beklendiği gibi seyrediyor. Küçükbaş hayvan günlük 100 - 150, büyükbaş ise 15-20 aralığında alıcısını buluyor” diye konuştu.

“Vekalette koli hizmetimizi gerçekleştiriyoruz”

CarrefourSA olarak iki tip hizmetlerinin olduğunu söyleyen Odabaş, “Türkiye’de 6 noktada hazırladığımız geleneksel kurban pazarlarımız var. Bunun dışında vekalet alarak yaptığımız koli hizmetimiz var. Koli hizmetinde isteyen müşteriler bayramın 2, 3 ya da 4’üncü günü kolilerini teslim alabilirler. İnternetten yapılan alışverişlerde ise müşterilere, belirli noktalardan kolileri evlerine teslim edilebilir” dedi.

“Kurban pazarlarında hijyen çok önemli”

Kurban alırken muhakkak hayvanın kulaklık numarası, pasaportu ve sağlık belgesinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Odabaş şunları söyledi:

“En önemlisi hijyen. Hijyenik ortamlarda dış görünüşleri uygun olan ve eksik uzuvları olmayan kurbanlıkları seçin. Kesim yapılan yerlerde hijyen çok önemli. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Danaların 2, kuzu ve koyunların ise bir yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Din görevlilerimiz noter huzurunda kesimleri gerçekleştiriyor.”