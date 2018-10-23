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Emekli öğretmenden “Renkli Varyasyonlar” sergisi

Maltepe’de yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Selma Ünver’in, “Renkli Varyasyonlar” ismini taşıyan ilk kişisel resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.

Maltepe'de yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Selma Ünver'in, “Renkli Varyasyonlar” ismini taşıyan ilk kişisel resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.


Ünver, 20 yıllık sanat çalışmalarının bulunduğu sergisini Maltepe'de açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Maltepe Belediyesi'nin, ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında ziyaretçilere kapılarını açan sergide Ünver'in portre, natürmort, manzara, deniz ve figüratif çalışmaları yer aldı. Ünver, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgisini ve bağlılığını da, kalpaklı Atatürk tablosuyla resmetti. Sergi, 30 Ekim'e kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak.

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