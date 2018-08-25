Emekli oldu, dikiş nakış kursunda hayallerini gerçekleştirdi

Kursta ikinci baharını yaşadığını söyleyen Maden, “Kendi modelimi çıkarmak için buraya başladım. Yıllardır hayalini kurduğum gece ve günlük bütün elbiseleri dikiyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde bulunan Dikiş-Nakış kursu, tekstille uğraşan kadınların uğrak yeri oldu. Zamanlarının çoğunu bu binada geçiren kursiyerlerin hepsinin ayrı bir geliş amacı var. Kimi evde boş oturmayı kendine yakıştıramadığı için kimi de aileye ek kazanç sağlamak için kursa gidiyor. Kadınlar bir yandan model çizimi, ölçüm, kesim ve dikiş yaparken diğer yandan da aralarında sohbet ederek keyifli zaman geçiriyorlar. Bu samimi ve sıcak iş ortamı kadınlar için rehabilitasyon merkezi özelliği de taşıyor.

Kursun müdavimlerinden Gülsen Salar, dikiş nakış yaparak psikolojik rahatsızlığından kurtulduğunu belirtti. Daha önce tekstilde çalıştığını söyleyen Salar, “Rahatsızlandıktan sonra işyerinden ayrıldım ve buraya geldim. Çöküntüdeydim. Burası psikolojik olarak bana çok iyi geldi. Şimdi çok mutluyum. Doktoruma söyledim. O da ‘Çok iyi yapıyorsun devam et’ dedi. Burayla tanışınca rahatladım. Geçmişi bıraktık geleceğe bakıyoruz” dedi.

“Buraya geldikten sonra sıkıntılarımı unuttum”

Ev hanımı Gülbahar Bayrak ise “Bir dönem konfeksiyonda çalıştım sigortamı yapmayınca ayrıldım. Evde sıkıldım. Bunalım geçiriyordum. Buraya geldikten sonra sıkıntılarımı unuttum. Burayı evimiz olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden biri de emekli olduktan sonra yine çalışmaya devam eden Hacer Maden. 3 yıldır kursa geldiğini ifade eden Maden şunları söyledi: “Emekliyim. 25 sene tekstil atölyelerinde çalıştım. Çok sıkıcı ortamlardı. İş yetiştirmek zorunda olduğumuz için çok çalışıyorduk. İşyerinde bize söyleneni yapıyorduk. Patronun istediği modele göre kıyafetler dikiyorduk. Kendi modelimi çıkarmak için buraya başladım. Yıllardır hayalini kurduğum gece ve günlük bütün elbiseleri dikiyorum. Satış da yapıyorum”