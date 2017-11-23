Emektar öğretmenler “Öğretmenler Günü’nde buluştu

Buluşmaya katılanların Öğretmenler Gününü kutlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlimle, bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Karanlıkları yenmek için sizlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

Maltepe’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, ilçedeki okul müdürleri, emekli öğretmenler ve yeni kuşak genç öğretmenler katıldı. Etkinliğin onur konuğu ise 95 yaşındaki, Arifiye Köy Enstitüsü öğretmeni Ali Cengiz Hanoğlu oldu. Başöğretmen Atatürk, silah arkadaşları ve şehit düşen öğretmenler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından söz alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hz. Ali efendimizin bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum dediği gibi, siz bizlere bir hayat öğrettiniz. İnsan olmamızı, doğa sevgisini, hayvan sevgisini, Anadolu erenlerinin sevgisini, Mevlana’yı, Yunus’u, Hacı Bektaş’ı bize sizler öğrettiniz. Biz de o yoldan yürümeye, halka hizmeti hakka hizmet saymaya devam ediyoruz” dedi.

“Size ihtiyacımız var”

“Muştan Şırnak’a, Edirne’den Tekirdağ’a, Hakkari’den Ardahan’a, Antalya’dan Samsun’a kadar bu ülkenin her bir karışında sizlerin emeği var” diyen Kılıç, “O kadar ulu, o kadar yücesiniz ki, ben Maltepeliler adına önünüzde düğmemi ilikleyip saygıyla eğilmeyi bir görev biliyorum. İyi ki varsınız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin geleceğini emanet ettiği siz öğretmenlerden öğrendiklerimizi, bizden sonraki kuşaklara aktaracağımızdan şüpheniz olmasın. İlimle, bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Karanlıkları yenmek için sizlere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. Etkinliğin onur konuğu Arifiye Köy Enstitüsü öğretmeni Ali Cengiz Hanoğlu ise duygularını, şöyle ifade etti: “Bütün bu başarılarımızın en büyük emektarları, annelerimiz, eşlerimiz ve tüm kadınların hakkı ödenmez. Ancak bu ülkede kadınlara gereken değer verilmiyor. Ne yazık ki biz öğretmenlere de sahip çıkılmıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yıllardır burada bizlere sahip çıkıyor. Sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum”.

Konuşmaların ardından müzik dinletileriyle devam eden etkinlikte Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, ömrünü eğitime adayan emekli 63 öğretmene, teşekkür plaketi takdim etti.