Emine Erdoğan, ‘Bir Umut Bir Ufuk Projesi’nin açılışını yaptı

Emine Erdoğan, "Yaklaşık altı yıldır Suriyeli ve Türkiyeli kardeşlerimiz arasında bir kardeşlik örneği yaşanıyor. Dünyada benzerine rastlanılmayacak bir dayanışma gösteriliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından projelendirilen, İŞKUR ve Ümraniye Belediyesinin ortak çalışması ile hayata geçirilen “Bir Ufuk Bir Umut” projesinin açılışını yaptı. Ümraniye Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa Emine Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran katıldı.

Açılışta konuşma yapan Emine Erdoğan, "Yaklaşık altı yıldır Suriyeli ve Türkiyeli kardeşlerimiz arasında bir kardeşlik örneği yaşanıyor. Dünyada benzerine rastlanılmayacak bir dayanışma gösteriliyor. Bu kardeşliğin tarihsel kökenleri var elbette. Halep ile Bursa, Şam ile Konya birbirinin kardeşidir" dedi.

"Mülteci olmak, vatanından ayrı kalmak hiç de kolay değil"

"Biraz gayretle farklılıklarımızı aynı potada eritip birlikte yaşamanın şartlarını oluşturabiliriz" diyen Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin yükünü daha da hafifletebiliriz. Mülteci olmak, vatanından ayrı kalmak hiç de kolay değil. Özellikle böyle ortamlarda kadın olmak en zoru. Hem savaşın psikolojik boyutu hem fiziki şartları en çok kadınları yoruyor. Üstelik bu yorgunluğa bir de çocukların mesuliyeti girince hayat şartları iyice ağırlaşıyor. Devletimizin Suriyeli kadınların yüklerine özel bir ihtimamla omuz veriyor. Kamplarımızda kadınların özel ihtiyaçları dikkate alınıyor. Kamp dışındaki kardeşlerimize de sivil toplum kuruluşlarımız, milletimiz kol kanat geriyorlar. Bu çerçevede TOGEM-DER çok anlamlı bir proje başlattı. Kadınların topluma entegrasyonunu kolaylaştıracak dil eğitimi ve istihdamına yönelik mesleki eğitim girişimi son derece önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

Projenin açılışında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Suriyeliler ile ilgili bir çok çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, Suriyeli çocuklarla ilgili atılan adımlara değindi. Bakan Kaya, "İstiyoruz ki her Suriyeli çocuğumuz okula gitsin. Her Suriyeli çocuğumuz eğitimden sonuna kadar faydalansın ve geleceğe de güçlü bir şekilde hazırlansın. Ama bu noktada tabi ben tekrar Avrupa Birliği’nin vermiş olduğu sözü yerine getirmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü biz Türkiye olarak milletimizle birlikte seferber olduk. İmkanlarımız doğrultusunda her çocuk için okul imkanı sunmak için çaba harcıyoruz. Ama hala daha okula imkan bulamayan Suriyeli çocuklarımız var. Bunların her birinin de eğitim hayatına katılması için de Avrupa Birliği vermiş olduğu sözleri de geciktirmeksizin her türlü bürokrasiden arındırarak bir an önce yerine getirmelidir. Çünkü burada çocukların da geleceği aynı zamanda söz konusu. 3+3 milyar avronun da söz verildiği gibi Türkiye’ye bir an önce destek anlamında verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Çok hayırlı bir hizmet"

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, "TOGEM-DER’in, İŞKUR ve biraz önce ismi sayılan Sultanbeyli ile Üsküdar’ın da yer aldığı bir güzel proje, Suriyelilere yönelik projede biz de proje ortağı olduğumuz için fevkalade bahtiyarız. Zira Ümraniye’mizde şuanda 17 bin civarında Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Bunların 2 bin 460 tanesi bizim Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün kayıtlarında kayda girmiş ailedir. Ve yaklaşık 13 bin kişiye tekabül eden kardeşimiz bizim bir şekilde destek verdiğimiz, desteklerimizle hayata tutunmalarına katkı sağladığımız kardeşlerimiz. Tabi çok hayırlı bir hizmet. Yani TOGEM-DER’e gerçekten çok müteşekkiriz. Böyle bir proje ile Suriyeli kardeşlerimizin hayata tutunmalarını sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından Emine Erdoğan, eğitim alan Suriyelilerin bulunduğu sınıfları gezerek bilgi aldı.

Proje kapsamında Suriyeli kadınlara 8 ay boyunca mesleki eğitim verilecek. 89 Suriyeli kadının yanı sıra 69 Türk kadınla birlikte toplam 158 kişi bu kurslardan yararlanıyor.