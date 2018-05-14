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14 Mayıs 2018 12:25

Emine Erdoğan’ın himayesindeki ’Sıfır Atık Projesi’ Bayrampaşa’da tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan ’Sıfır Atık Projesi’ Bayrampaşa’da tanıtıldı.

Emine Erdoğan’ın himayesindeki ’Sıfır Atık Projesi’ Bayrampaşa’da tanıtıldı

14 Mayıs 2018 12:25

Projeyle, atıkların çevreye verdiği zararın önlenmesi ve atıklardan alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi amaçlanıyor.


Deha Biodizel Genel Müdürü Nihal Karakuş ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Teknik ve Eğitim Uzmanı Savaş Arna, düzenlenen tanıtım toplantısında sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumda atık pil ve atık yağ olmak üzere çeşitli dönüşüm malzemelerinin geri dönüştürülmesi konusunda bilgiler verilirken, ’Sıfır Atık Projesi’ ile atıkların geri dönüştürülüp ülke ekonomisine kazandırılması açısından önemi vurgulandı.


Öte yandan ’Sıfır Atık Projesi’ ile atıkların çevreye verdiği zararın önlenmesi ve atıklardan alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi amaçlanıyor.



"Reddet, azalt, yeniden kullan, dönüştür ve gübrele”


Sunum öncesi konuşan ve geri dönüşümün önemini anlatan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan bu proje 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyebilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Sıfır atık felsefesine göre, ’reddet, azalt, yeniden kullan, dönüştür ve gübrele’dir. Burada halkımızın bütün katmanlarının bu işi sahiplenmesi lazım. Çünkü atık ürün dediğiniz zaman milli servet olarak bunun karşımıza çıktığını biliniz. Ne atıyorsanız, geri dönüşümde para, fabrika, sanayi, stadyum, yeşil alan, ağaç olarak yansıyor" diye konuştu.




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