Emine Şenlikoğlu: “İslami kesim psikolojik savaş yapmayı bilmiyor”

Yazar Emine Şenlikoğlu, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği 'Adanmış Ömürler' programının konuğu oldu. İslam düşmanlarının psikolojik savaşına dikkat çeken Şenlikoğlu, “İslami kesim psikolojik savaş yapmayı bilmiyor. İslam düşmanları o kadar güzel biliyor ki. Bakın dizilerde moda yarışmalarında bunu göreceksiniz. Bunların amacı halkın dokusunu bozmak. Bilinçli olunursa bozulmaz. Bilinçli olmak içinde okumak gerekiyor. Ne yapıp edip çok okumalıyız” dedi.

Alanında tanınmış kişilerin ağırlandığı “Adanmış Ömürler” programının bu ayki konuğu yazar Emine Şenlikoğlu oldu. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Şenlikoğlu, Müslümanlar üzerinde oynanan oyunlardan, hurafelere ve kader inancına kadar merak edilen birçok konuda açıklamalar yaptı. İslam düşmanlarının psikolojik savaş tekniklerini çok iyi kullandıklarına dikkat çeken Şenlikoğlu “İslami kesim psikolojik savaş yapmayı bilmiyor. İslam düşmanları o kadar güzel biliyor ki. Birçok İslam ülkesi bu oyunların ablukası altında ama farkında değil. Psikolojik savaş kurallarına göre çalışanlar bugün hala devam ediyor. Bakın dizilerle moda yarışmalarında bunu göreceksiniz. Bunların amacı halkın dokusunu bozmak. Tam iman edenin akidesi bozulmaz. Bilinçli olunursa bozulmaz. Bilinçli olmak içinde okumak gerekiyor. Ne yapıp edip çok okumalıyız” dedi.

“İslami kesimimizde hurafe bir kader anlayışı vardır”

Bir zamanlar hurafelerin dinimize sokularak dini öğrenmeyi tehlike olarak gösterdiklerini söyleyen Şenlikoğlu, kader inancı konusunda ise "İslami kesimimizde hurafe bir kader anlayışı vardır. Her şeyi Allah yapar, her şeyi Allah yapmıştır. O zaman biz çalışmayalım böyle bir kader olur mu? Kadının kızı kötü yola düşüyor diyor ki ‘Üzülme bacım senin kızına Allah böyle yazdı kötü yola düşecekti' Allah böyle bir şey yapar mı? Olur mu böyle bir şey? Olmaz tabi. Ama anlatamıyorsun. Namaza başlamamı 5 yıl geciktirdi bu kader inancı” şeklinde konuştu.

“Bazı insanlar şöhretli olunca Allah'ı unuturlar sen sakın unutma”

Özel hayatına da değinen Şenlikoğlu, çocukluğundan bugüne kadar hayatından kesitler sunduğu konuşmasında şunları söyledi:

"10 yaşında İstanbul'a geldik. Modaevinde çalışmaya başladım. Modaevinde 25 TL alıyordum fabrikada 78 TL veriyorlardı. Maddi durumumuz iyi değildi. Modaevinden çıkıp fabrikada çalışmaya başladım. 10 yaşımdan 23 yaşıma kadar orada çalıştım. Babam ‘Yavrum bazı insanlar büyükşehirlere gidince, zengin, makam sahibi ve şöhretli olunca Allah'ı unuturlar sen sakın unutma olur mu' dedi. Hayatım boyunca babamdan din adına duyduğum en önemli sözlerdi”

Şenlikoğlu, etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.