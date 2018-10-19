Eminönü - Alibeyköy tramvay hattında sona gelindi

İstanbul'un en önemli toplu taşıma güzergahlarından birisi olacak olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Eyüpsultan trafiğini rahatlatacak olan tramvayın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları devam eden Alibeyköy - Eminönü tramvay hattı ile ilgili Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın açıklamada bulundu.

Tramvay çalışmasında her hangi bir sıkıntı olmadığını ve planlandığı gibi gittiğini belirten Başkan Remzi Aydın, şöyle devam etti:

"Alibeyköy - Eminönü tramvay hattımız planlandığı şekilde gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İskele bölgesinde kazıklar da çakıldı, denizden yer kazanıldı. Kıyıya paralel bir şekilde hemen hemen hiç ağaç kesilmeden, yeşil hat diyebileceğimiz, yeşili önceleyen çevre dostu bir teknoloji ile hatlar gerçekleştirilecek.”

Hatta paralel olarak bisiklet yolu yapılacağını da söyleyen Başkan Aydın, "Dolayısıyla siz Eminönü'den ister bisikletle ister tramvayla isterseniz yürüyerek kesintisiz şekilde Haliç kenarından Alibeyköy'e kadar yürüyebileceksiniz ya da gelebileceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi, yıl sonunda hat bulma imalatını bitirmek. Ondan sonra bir müddet deneme seferleri başlayacak. Kısa zaman sonra da halkın kullanımına açılacak. Herhangi bir problem yok. Biz de takip ediyoruz, az kaldı inşallah" dedi.