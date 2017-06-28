Eminönü’nde 500 polisle kaçakçıklık operasyonu

Operasyonlar sırasında kaçak ürün satışı yapan iş yeri sahipleri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Fatih İlçe Müdürlüğü Asayiş Ekipleri olmak üzere 500 polisle Eminönü’nde bulunan yüzlerce iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler kaçak yollarla Türkiye’ye vergi verilmeden girişi sağlanan Elektronik sigara, nargile, tütün, çay, telefon, biber gazı, ayakkabı ve aralarında çok sayıda kaçak malzemeye yönelik iş yerlerinde ve depolarında inceleme yaptı. Operasyon kapsamında arama yapan ekipler, kaçak ürünlerle bandrolü bulunmasına rağmen Türkiye’de satışı yasak olan ürünlere el koydu. Operasyonda iş yerinde kaçak ürün satışı yapanlara idari cezai işlem uygulanırken, iş yeri sahipleri ise gözaltına alındı.

İş yeri sahipleri basın mensuplarına tepki gösterdi

Kaçak ürünlere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda iş yerine baskın yapıldı. Bir işyerinin alt kısmına yapılan depoda inceleme yapan ekipler kaçak ürünler el koydu. İş yeri sahibi yapılan cezai işlem sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Eline malzeme alarak atmaya çalışan iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.