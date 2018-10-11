Eminönü'nde hanın çatısında çıkan yangın drone ile görüntülendi

Eminönü'nde işyerlerinin bulunduğu 3 katlı bir hanın çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fatih Eminönü'nde bir hanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Eminönü'nde içinde işyerlerinin bulunduğu 3 katlı bir hanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi.