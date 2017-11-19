Emlak Beyanı Bildirimi artık e-Devlet Kapısında

e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan işlemlerde emlak sahibi tapu üzerindeki bilgileri girerek dakikalar içinde beyanını yapmış olacak. Sistemin ilk kullanıcısı Öner Bulut, “Yarım günümü alacak beyan işimi ofisimden otoparka ineceğim 10 dakikalık zaman dilimi içinde hallettim” dedi.

Bağcılar Belediyesi, emlak beyannamesi bildirimini elektronik ortama taşıdı. İlçe sakinleri belediye binasına gelmeden ev ve iş yerlerinden internete girerek beyanname işlemlerini yapabilecek. Bu yeni sistem sayesinde vatandaşlar hem zamandan kazanıyor hem sıra beklemeden işlemlerini yapıyor.

“E-belediye kapısından giriş yapılıyor”

Bu ay itibariyle başlayan uygulamada, emlak sahibi https://www.turkiye.gov.tr/bagcilar-belediyesi adresi üzerinden e-Devlet Kapısına giriş yapıyor. Beyan Başvurularından Emlak Vergisi Bildirim hizmetini seçiyor. Karşısına çıkan formu doldurup tapu bilgilerini girdikten sonra onay işlemiyle beyan bildirimi sona eriyor.

“İşimi 10 dakikada hallettim”

Uygulamanın ilk kullanıcısı avukat Öner Bulut oldu. Bulut, e-beyanname hizmetini telefonla görüştüğü Bağcılar Belediyesi görevlilerinden öğrendiğini belirterek, “Ofisimin emlak beyanında bulunmak için ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi’ni aradım. Mali Hizmetler biriminde görevli personel bu işlemleri internet üzerinden yapabileceğimi söyledi. Bunu duyunca sevindim ve hemen uygulamaya geçtim. Yönlendirmelerle çok kolay bir şekilde işimi bitirdim. Yarım günümü alacak olan beyanname işimi ofisimden otoparka ineceğim 10 dakikalık zaman dilimi içinde hallettim” dedi.

“Günümüz artık zamandan istifade etme günü”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Öner Bulut’u makamında ağırladı. Hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Bulut, “Böyle bir hizmetle bizi buluşturduğunuz için size ve ekibinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Bu sözlere karşılık Başkan Çağırıcı da, “Günümüz artık zamandan istifade etme günü. Teknolojiyi hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak bir araç haline getiriyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımız yorulmadan bir tuşla bütün işlerini bitirsin” dedi.