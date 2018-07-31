Emlakçılıkta sanal ofis sona erecek

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı konu ile ilgili "Tuvimer verilerine göre son on yılda kendini internet portallarında emlakçı olarak tanıtan iki yüz bin üzerinde kişi ve kurum söz konusu. Lakin bu beyanların doğruluğu kontrol edilmiyor. Ticaret Bakanlığına da bunu kontrol etmede büyük görevler düşüyor" dedi.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 5 Haziran tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Taşınmaz ticaretiyle iştigal edecek olan işletmelere ise ticaret il müdürlükleri tarafından yetki belgeleri birkaç ay içinde verilmeye başlanacak. İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin açıklamada, "Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre her bir işletme yetki belgesi verilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için, emlak işletmesinin bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması gerekiyor. Bu da mevcut durumda sanal ofisler üzerinden emlakçılık yaparak haksız rekabete neden olan birçok aracının ortadan kalkmasını sağlayacak" dedi.

"İhbar hattı kurulmalı"

Yönetmeliğine göre yetki belgesinin verilmesinde aranan şartlardan en az birini taşımadığı bildirim üzerine veya resen il müdürlüğünce tespit edilen işletmenin, yetki belgesi iptal edilecek. Özelmacıklı "Bu konuda meslek odaları ve ticaret odalarına da yetki verilmesi önemlidir. Ticaret İl Müdürlüklerinin tespit işlemi dışında, ’İhbar Hattı’ kurulmalı, gelen başvurular konusunda çalışmalar yapılarak Ticaret Müdürlüklerine bildirimler daha sağlıklı hale getirilmelidir. Bu ’İhbar Hattı’ sistemi sektörün düzenlenmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Tüketiciler emlak işletmesini dikkatli seçmeli"

Taşınmaz ticaretine konu hizmetlerde tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü, "Tuvimer verilerine göre ülkemizde kendini internet portallarında emlakçı olarak tanıtan 133 bin 636 kişi ve kurum var. Lakin bu beyanların doğruluğu kontrol edilmiyor. Ticaret Bakanlığına da bunu kontrol etmede büyük görevler düşüyor. Ayrıca tüketiciler de emlak işletmesi seçerken çok dikkatli olmalı. Gerçek ofisi olmayan, yetkilendirme sözleşmesini yazılı olarak yapmayan, vergi ve oda kaydı bulunmayan, işletmelerinde başka ticari faaliyetlerde bulunan emlak firmaları ile çalışmamalı" şeklinde konuştu.