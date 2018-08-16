Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin katıldı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, törende yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 2017 yılında ve 2018’de şuana kadar yapılan operasyon sayısı ve ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı. Uzunkaya, uyuşturucunun toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, "Uyuşturucu tüm dünyayla birlikte ülkemizde de özellikle gençleri hedef alan, toplumların hızla çöküşünü ve dağılmasını amaçlayan, birçok genç hayatı karartmak suretiyle anne ve babaları gözüyaşlı, eşleri de dul bırakan büyük bir toplumsal sorundur. Bu sorun aynı zamanda silah kaçakçılığı, terörizm ve insan ticareti gibi suçlarla etkileşim içerisinde olup, karmaşık yapısıyla sınır aşan suçların da en önemlilerinden birisidir. Küresel olarak bu yapının aktörleri terör örgütleri ile birlikte hareket etmekte ve birbirini beslemektedirler. Büyük bir kararlılıkla ve başarıyla mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü en önemli finans kaynağını da uyuşturucu oluşturmaktadır. Terör örgütüne yönelik yapılan operasyonların başarıya ulaşmasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarının büyük katkısı vardır" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, operasyonlarla ilgili, "Emniyet Teşkilatı olarak 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 108 bin 676 operasyonda 156 bin 837 şüpheli yakalanarak 86 ton 433 kilogram uyuşturucu madde, 29 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, çağın vebası olan uyuşturucu ile mücadelede rekor düzeyde başarılara imza atılmıştır. 2018 yılında ise şuana kadar 81 bin 308 operasyonda 113 bin 843 şüpheli yakalanarak, 36 ton 636 kilogram uyuşturucu madde, 14 milyon 747 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinerek, "Ülkemiz her yönüyle bir tehdit altında. Zaman zaman terörle, zaman zaman birtakım ekonomik tehditlerle, zaman zaman da gençlerimizi böyle tehdit eden, onları esir etmeye çalışan bu tür bağımlılıklarla ülkemiz sürekli tehdit edilmekte. Daha önce transit olan Türkiye, bugün artık hedef haline getirilmiştir. Özellikle bu uyuşturucu noktasında" dedi.

"2018 yılında 7 ton 814 kilogram uyuşturucu ele geçirildi"

Vali Vasip Şahin, ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile ilgili rakamlar paylaşarak, şunları söyledi:

"İstanbul’da 1 0cak -14 Ağustos tarihlerini karşılaştırmasını yaptığımız zaman 2017 yılında operasyon sayımız 19 bin 453 iken, 2018’de 28 bin 298’dir. Bu yüzde 50 operasyonel faaliyette artışı ifade ediyor. Bu verdiğim rakamlar ilimiz geneli ile ilgili. Dolayısıyla jandarma emniyet birimlerimizin tüm çalışmalarının ortak rakamıdır. 2017 yılında işlem yapılan şüpheli sayısı 26 bin 578, 2018’de 38 bin 938. Burada da yine yaklaşık yüzde 50 bir artış var. Bu operasyonlar neticesinde tutuklananların sayısı 2017 yılının aynı döneminde 2 bin 730 iken, 2018’de 3 bin 543’e yükselmiş. Yakalanan uyuşturucu madde miktarlarına adet ve kilo olarak baktığımızda 2017 yılında 5 ton 174 kilogram iken, 2018 yılında 7 ton 814 kilogram. Uyuşturucu hap miktarlarına baktığımız zaman 2017 yılının aynı dönemde 1 milyon 725 bin iken, 2018’de 5 milyon 235 bin adete çıkmış. Günlük işlem yapılan olay sayısı ortalama 2017 yılında günde 87 iken, 2018’de yüzde 124’tür. Ortalama işlem yapılan şahıs sayısı 2017’de günlük 267 kişi iken 2018’de 679’dur. Gittikçe her gün artan bir oranla karşı karşıyayız. Günlük tutuklanan sayısına baktığımızda 2017’de günde ortalama 34 kişi iken, 2018’de de 89 kişiye yükselmiştir."