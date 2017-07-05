Emniyet Müdürü Altınok havalimanında inceleme yaptı

ABD’ye yapılan uçuşlarda 102 gündür devam eden elektronik cihazların kabine alınmaması yasağının sabah itibariyle kalkması sonrası Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, tomografi cihazlarının bulunduğu 227 ve 228 numaralı köprülerde inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından kısa bir değerlendirme de bulunan Altınok, “Atatürk Havalimanında başladı. Değerlendiriliyor. Çalışılıyor. Faydalı bir sonuç elde edilebilirse diğer alanlarda kullanılabilir” dedi.

Gazetecilerin, “Bu cihazlar sayesinde yasağında önüne geçildi diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusu üzerine Selami Altınok, “Bu tomografi cihazlarıyla, ABD’nin uçuşlarda elektronik yasağının çok fazla bağlantısı yok. Biz ABD ile ilgili uçuşlarda değil, Türkiye’den yapılan bütün uçuşlardaki güvenliği sağlama boyutuyla bu işi yapıyoruz. ABD’nin cihaz alma ve serbest bırakma yasağı bu cihazla alakalı değil. Biz kendi havalimanlarımızdan dışarıya olan uçuşlarında hava güvenliğimiz daha sağlık olabilmesi ve güvenli uçuş sağlama noktasındaki yolcularımıza vatandaşlarımıza garantiyi sağlayabilme konusunda her türlü tedbiri alıyoruz. O tedbirlerden bir tanesi bu. Belki başka alanlarda da kullanma şansımız olacak” dedi.