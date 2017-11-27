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27 Kasım 2017 14:20

Emniyet Müdürü Çalışkan, kangalların eğitimini izledi

İstanbul Emniyet Müdürü Dr.

Emniyet Müdürü Çalışkan, kangalların eğitimini izledi

27 Kasım 2017 14:20

Mustafa Çalışkan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde polisin toplumsal olaylar konusunda yapılan eğitimini izledi, ardından da Pendik’te Köpek Eğitim Merkezi’nde kangal köpeklerinin eğitimleri hakkında bilgi aldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahalesinde artık Kangal köpekleri kullanılacak. Çalışkan, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde önce Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti, ardından da Pendik’teki Köpek Eğitim Merkezi’nde bir dizi denetlemelerde bulundu. Çalışkan’ın, daha önce yurt dışından getirtilen ve ‘Yabancı Menşeli’ köpeklerden oluşan asayiş devriye köpeklerinin, ‘Yerli Menşeli’ olan köpeklerden oluşturulması için başlatılan ‘Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi’ kapsamında bu ziyareti yaptığı kaydedildi. Eğitimleri devam eden 12 ‘Kangal’, 10 ‘Akbaş’ cinsi köpeklerin eğitimlerini yakından takip eden Çalışkan, Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne geçerek polisin toplumsal olaylara müdahale konusunda yaptığı eğitimi yakından izledi.




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