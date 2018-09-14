Emniyet Müdürü Çalışkan, polis amirlerine talimat yağdırdı

Mustafa Çalışkan, 39 ilçede görev yapan 121 Polis Karakol Amiri ve 39 Asayiş Büro Amiri ile bir araya gelerek kentin asayiş durumunu ele aldı.

Mustafa Çalışkan, önceki gün Bayrampaşa Çevik Kuvvet yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda, İstanbul'un 39 ilçesinde görev yapan 121 Polis Karakol Amiri ve 39 Asayiş Büro Amirinden kentin asayiş boyutunu dinledi. Görev süresi boyunca terörle mücadele konusunda büyük hassasiyet gösteren İl Emniyet Müdürü Çalışkan, İstanbul polisinin yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı terör olayları ile ilgili olarak ciddi bir mesafe alındığını ve bu sürecin daha da artırılacağını söyledi. Toplantıya katılan birim amirlerine asayiş konseptinin daha etkin olarak kullanılması gerektiğini söyleyen Çalışkan, polisin toplumdaki en güvenilir birey olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Karakol Amirlikleri ilgili olarak değerlendirmelerde de bulunan Dr. Çalışkan, polisin masum vatandaşlar için birer sığınak olması gerektiğini, emniyet teşkilatının görünen yüzü olduğunu ve gelen her vatandaşın kendini güvende hissetmesi gerektiğini ifade etti. Polisin suçlularla mücadelede ön planda olmaları ve meydana gelen olayların hepsini önemseyerek mutlaka çözüme kavuşturmalarını isteyen İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, birim amirlerinden polise intikal eden her vatandaşın sorunun çözümü için tüm imkanların seferber edilmesini isterken, diğer kurumlarla ilgili sorunlar için ise vatandaşın doğru yönlendirilmesi talimatını verdi.

Polis Karakolu ile Asayiş Büro Amirlerine de seslenen Çalışkan, görev yaptıkları birimlerinden 7 gün 24 saat sorumlu olduklarını ve meydana gelen her olayı gerektiğinde bizzat takip etmelerini istedi.

Büro ve karakol amirlerinden yaşanan asayiş olaylarını yakından incelemelerini ve bölgelerine hakim olmalarını söyleyen emniyet müdürü, ve kritik noktalar hakkında bilgi sahibi olmalarını, onlara kendi içlerinde hizmet odaklı bir yarış içerisinde olmalarını ve bu rekabetin başarıya endeksli olması gerektiğini vurguladı.

Kanunsuz emir ve talimatın sahibi her kim olursa olsun yerine getirilmemesini ifade eden Çalışan, polis amirlerinden personelleri ile birebir ilgilenmelerini, onların sorunlarını çözebilmek için gayret göstermelerini istedi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan tarafından başlatılan ve temel amacı karakol amirliklerinin görev ve sorumluluklarının önemini öne çıkararak aksayan yönlerini gidermek için geliştirilen “ÇATI” (Çürük Elma ve Adalet Teorisi Projesi) kapsamında her Polis Karakol Amirliği için ayrı ayrı aksayan yönlerinin tespit edilerek sağlıklı işleyişe engel olan unsurların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ve bu bağlamda görevini layıkıyla yapan personelin ödüllendirileceğini açıkladı.

Birim amirlerinin meslekteki liyakat ve başarılarını kendi çalışmaları ile ölçüleceğini söyleyen Çalışkan, bu ölçümde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün geliştirdiği ve aktif olarak kullandığı “METE” projesi kapsamında objektif kriterlere göre ölçümlerin yapıldığını, terfi ve atamalarda bu kriterlerin esas alındığını anlatarak, herkesin referansının yaptıkları işler olduğunu sözlerine ekledi.