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27 Ağustos 2018 23:09

Emre Akbaba ilk golünü eski takımına attı

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 56.

Emre Akbaba ilk golünü eski takımına attı

27 Ağustos 2018 23:09

dakikada Emre Akbaba’nın golüyle farkı 4’e çıkarırken, yıldız futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk golüne imza attı.


Alanyaspor karşısında ikinci yarıya çok hızlı başlayan ve üst üste gollerle 56. dakikada 4-0’lık skoru yakalayan Galatasaray’da yeni transfer Emre Akbaba da ilk golünü kaydetti. Alanyaspor’dan transfer edilen ve ilk olarak geçtiğimiz hafta Göztepe’ye karşı sonradan oyuna dahil olarak Galatasaray’daki ilk resmi maçına çıkan Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor karşısında ilk kez ilk 11’de sahaya çıkmıştı. 56. dakikada sol kanatta topla buluşan ve Cenk Ahmet’i güzel bir hareketle geçerek, yerden çok şık bir vuruş yapan Emre, takımının 4. golünü atarken, eski takımına karşı kaydettiği bu golden sonra sevinmedi. Takım arkadaşları, Emre’nin yanına gelerek attığı golün sevincini yaşarken, tribünler de "Cim Bom Bom’un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratlarıyla Emre Akbaba’ya destek verdi.




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