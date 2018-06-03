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03 Haziran 2018 11:45

Emre Belözoğlu oy kullandı

Fenerbahçe Genel Kurulu’nda oy verme işlemi bu sabah başladı.

Emre Belözoğlu oy kullandı

03 Haziran 2018 11:45

Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu, Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da oy kullanan isimler arasındaydı.


Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanının seçileceği Fenerbahçe Genel Kurulu’nda oy verme işlemi bugün başladı. Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu’nda genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek oy verme işlemlerini yakından takip etti. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu ve Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da erken saatlerde stada gelerek oy kullanan isimlerdendi. Fenerbahçe’nin bugüne kadar gerçekleşen en geniş katılımlı kongresinde iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri oy kullanmak için sandıklara akın etti.




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