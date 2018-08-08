Emre Belözoğlu: "UEFA’da gruplara kalmayı hedefliyoruz”

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında İngiliz temsilcisi Burnley ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir’de mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında kaptan Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında deneyimli futbolcu, hayırlı bir sezon olmasını dileyerek, “Bütün takımlara başarılar diliyorum. İlk resmi müsabakamız öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yaklaşık 35 gündür çalışıyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Son 1 haftadır hocalarımız rakibimiz hakkında gerekli bilgileri verdi. Hedefimiz gruplara kalmak. Bu sezon statü zor ama elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin kuvvetinin bilincinde sahaya çıkacağız, ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Takımımızda bu seviyelerde oynamış çok sayıda oyuncu var"

37 yaşındaki futbolcu, rakipleri Burnley’in Süper Lig’in üstünde bir seviyede oynadıklarını ifade ederek, “Bu seviye, kendi ligimizin üstünde. İngiltere’de 3 sezon oynadım. Tempolu bir lig. Oyuncular, bizim ligdekilere göre daha fit ve maça kendilerini iyi hazırlanıyor. Bizim takımda da bu seviyelerde oynamış çok sayıda futbolcu var. Takım ve oyuncu bazında kendimizi iyi hazırladık. Bu seviyeye hazır bir şekilde geldik. İki taraf için de zor bir maç olacak. Sahada herkes gibi elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarımı motive etme konusunda kendimi kaptırdığım dönemler oluyor ama arkadaşlarım da yıllarca bu seviyede oynamış ve bunun bilincindeler” açıklamasını yaptı.